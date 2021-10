OM: Di Meco s'agace des choix de Sampaoli

Dans le Super Moscato Show ce mardi sur RMC, deux jours après la défaite de l'OM contre le Losc (2-0), Éric Di Meco a exprimé son inquiétude vis-à-vis des choix de Jorge Sampaoli. Il lui reproche de ne pas aligner plusieurs joueurs à leur poste.

"Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu'il ne l'est". Cette maxime résume l'avis global d'Éric Di Meco sur les dernières équipes concoctées par Jorge Sampaoli. Le consultant de la Dream Team RMC Sport estime que l'entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille se fourvoie avec ses expérimentations tactiques, et que cela explique notamment la défaite 2-0 contre le Losc dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.

"Sur ces derniers matchs, je regarde ces compositions d'équipe avec circonspection. (...) Ce qui commence à m'agacer, c'est qu'il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste", lâche Éric Di Meco, qui s'est exprimé ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.

Di Meco veut Gerson et Lirola à leur poste

Le positionnement du latéral droit espagnol Pol Lirola et du milieu axial brésilien Gerson le gênent tout particulièrement: "S'il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu'on dise ensuite qu'il est nul... Peut-être que ce n'est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S'il ne joue pas à son poste, c'est peut-être normal qu'il soit moins bon".

"Avec l'idée de jeu de Sampaoli, l'envie qu'il a donné aux mecs, la mentalité de certains garçons, il y a une équipe type à dégager qui, d'après moi, tient la route, assure Di Meco. Mais à un moment donné, arrêtez! Lirola au milieu! Pas d'arrière gauche! (...) Un arrière droit qui déborde et fais de bons centres, tu ne le mets pas au milieu de terrain. Un défenseur central qui va à deux à l'heure, tu ne le mets pas dans le couloir. Un mec qui fait deux kilos et un mètre, tu ne le mets pas avant-centre".

Di Meco n'est pas fan de Pau Lopez

Autre grief de l'ancien international français contre le technicien argentin: les titularisations de Pau Lopez à la place de Steve Mandanda. "Ce que j'ai vu ce week-end conforte ce que je pense: il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s'il s'entête comme ça", tranche Éric Di Meco, dubitatif sur les qualité du gardien espagnol.

Pour autant, pas question de dresser un tableau tout noir de la situation. "Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent".

Après quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues, une victoire contre Lorient au retour de la trêve internationale sera la bienvenue pour l'OM. D'autant que le club enchaînera ensuite la Lazio, le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice en six jours.