OM-Dijon: des applaudissements pour rendre hommage à Pape Diouf

Avant la rencontre OM-Dijon dimanche soir, le club marseillais a rendu hommage à Pape Diouf, l'ancien président du club décédé il y a un an.

Un an qu’il est parti. Pape Diouf s’est éteint le 31 mars 2020. L’Olympique de Marseille a tenu à saluer la mémoire de son ancien président ce dimanche, quelques jours après la date anniversaire de la mort de cette personnalité très appréciée par les Marseillais. Quelques instants avant le coup d’envoi de la rencontre face à Dijon, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, les joueurs se sont réunis dans le rond central les uns en face des autres, mais les regards rivés sur l’écran géant qui diffusait le portrait de Pape Diouf.

Les banderoles des supporters

Une minute d’applaudissements a ensuite été respectée, soutenue par l’ensemble des acteurs de cette rencontre, avec la diffusion d'un fond sonore. Les supporters marseillais, à l’image des Dodgers, se sont associés à cet hommage en disposant des banderoles dans les tribunes. Pape Diouf est décédé il y a un an au Sénégal, après avoir contracté le coronavirus. Ancien journaliste, il fut un agent à succès à partir des années 90 avant d’être nommé à la présidence de l’OM en 2005.

Pape Diouf n’obtiendra pas les trophées convoités jusqu’en 2009 et son départ, mais les supporters ne lui en tiendront pas rigueur tant il aura marqué son mandat de son aura. Une cote d’amour que ses successeurs ne parviendront jamais à égaler. Un an après sa disparition, de nombreux témoignages d'affection et de respect pour l'ancien président olympien se sont multipliés, en parallèle de la naissance de sa fondation, lancée mercredi. Une victoire viendrait clôturer cette séquence de la plus belle des manières.