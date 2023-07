OM: Emran Soglo, la belle surprise du début de la préparation marseillaise

Utilisé sur le côté gauche de la défense par Marcelino lors des trois premiers matchs amicaux de l’Olympique de Marseille, le jeune Emran Soglo (18 ans) a livré des prestations remarquées. Après une nouvelle performance très intéressante ce jeudi face au RKC Waalwijk (1-0), le joueur, recruté par Chelsea à l’âge de 10 ans avec l’étiquette d’un futur crack, a marqué beaucoup de points.

Il s'est révélé aux yeux des supporters dans la fraîcheur du Nord de l’Allemagne, terre d’exil choisie par l’OM pour débuter sa préparation. Avant de confirmer tous les espoirs entrevus outre-Rhin une fois de retour dans la torpeur marseillaise, où un mois d’août étouffant attend les hommes de Marcelino ?

À tout juste 18 ans (il les a fêtés le 1er juillet dernier), Emran Soglo est sans aucun doute la belle surprise du début de préparation de l’OM. Nombreux à vouloir épier les premiers pas de Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou encore Ismaïla Sarr, les fans marseillais n’ont pas pu passer à côté des prestations du jeune joueur, tant ce dernier s’est montré à son avantage durant le stage en Allemagne.

>> Revivez OM-Waalwijk, le troisième match amical des Marseillais (1-0)

Plutôt habitué à jouer au milieu de terrain, Soglo a profité des carences de l’effectif marseillais, qui doit encore être complété durant ce mercato estival, pour grappiller du temps de jeu. Alors que la recrue Renan Lodi n’est pas encore apte physiquement et que le club ne compte visiblement pas relancer Jordan Amavi (de retour de prêt), il a été choisi par le staff de Marcelino pour dépanner dans le couloir gauche de la défense. Entré en jeu lors du premier match amical face à Nîmes (15 juillet, victoire 2-0), il a ensuite été titularisé contre Eupen (22 juillet, défaite 1-0) puis face à RCK Waalwijk (ce jeudi, victoire 1-0). Avec une franche réussite.

Un phénomène signé par Chelsea à l'âge de... 10 ans

Passeur décisif pour Vitinha contre les Crocos, Soglo s’est encore montré à son avantage sur les deux rencontres suivantes. Alors que Marcelino a testé plusieurs jeunes du centre de formation et de l’équipe réserve (Brice Negouai, Bilal Nadir, François-Régis Mughe…), son volume physique et ses nombreuses projections ont été particulièrement remarqués.

Recruté à Chelsea à la fin du mercato hivernal de janvier 2022 pour intégrer le centre de formation, Soglo a débarqué sur la Canebière à 16 ans et demi avec la réputation d’un futur crack. Enfant, il était un véritable phénomène connu de tous les scouts dans des proportions similaires à un garçon comme Kylian Mbappé, selon plusieurs témoignages de l’époque. Annoncé comme l’une des plus belles promesses de la génération 2005, il a d’abord fait ses gammes en région parisienne (Sucy FC, le RC Joinville et l’US Lusitanos-Saint-Maur), avant de s’engager avec les Blues en 2015… à seulement 10 ans.

À l’époque, le règlement de la Fifa, qui interdit à un mineur de 16 ans de s’engager avec un club étranger (à moins que sa famille ait déménagé dans le pays pour des raisons non liées à son transfert), a dû être contourné grâce aux manœuvres d’un intermédiaire. "Ils ont monté tout un tas de trucs pour faire croire que c'est nous qui sommes partis là-bas, dénonçait le père de Soglo en septembre 2017 dans les colonnes de L’Équipe. Ils nous ont pris une maison, ils ont fait une licence 'classique' à mon fils et nous donnaient de l'argent."

Erman Solgo lors de RKC Waalwijk-Olympique de Marseille, le 27/07/2023 © Icon

Convoqué en sélection anglaise chez les jeunes

Malgré ce départ extrêmement précoce pour l’Angleterre et un contexte familial délicat (après avoir sombré dans l’alcool et la violence, son père a fait de la prison et est passé par un hôpital psychiatrique, comme rapporté par L’Equipe il y a plusieurs années), Soglo est tout de même parvenu à poursuivre sa progression chez les Blues. Ses performances lui ont d’ailleurs permis d’être convoqué en équipe d’Angleterre dans les catégories de jeunes.

Après avoir été pisté par les Glasgow Rangers, le Bayern Munich ou West Ham, il a donc choisi Marseille pour tenter de lancer sa carrière professionnelle. Toute la question est désormais de savoir si celle-ci va prendre un coup d’accélérateur dans les prochaines semaines. Malgré les promesses entrevues en amical sur ce mois de juillet, Soglo n’a aucune certitude d’être de nouveau utilisé en août lorsque les choses sérieuses vont débuter, avec notamment la Ligue des champions et la reprise de la Ligue 1.

Une place à prendre dans l'effectif olympien ?

Une fois apte, Renan Lodi, sur lequel l’OM a investi 13 millions d’euros, récupérera la place de titulaire. Une doublure devrait également être trouvée à l’international brésilien, ce qui boucherait quelque peu les perspectives de Soglo à court terme. À moins que le jeune homme poursuive sur sa lancée et finisse par convaincre le staff de lui faire un peu de place dans l’équipe première ?

"C'est évident qu'il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus", confiait ce jeudi Marcelino dans La Provence au sujet des renforts qui étaient encore espérés sur la Canebière. Et si l’un d’eux se trouvait déjà dans l’effectif ?