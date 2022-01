Mercato: l’OM recrute Emran Soglo, un grand espoir de Chelsea

Marseille a bouclé ce lundi le recrutement du jeune Emran Soglo (16 ans). Le milieu de terrain de Chelsea va poursuivre son éclosion au sein du centre de formation de l’OM. Avec une réputation de futur crack et une histoire familiale compliquée.

C’est un joli coup réalisé par Pablo Longoria et son équipe. Marseille a finalisé ce lundi le recrutement d’Emran Soglo. Le jeune milieu de terrain de Chelsea va poursuivre son éclosion au sein du centre de formation de l’OM. Annoncé comme l’une des plus belles promesses de la génération 2005, le joueur de 16 ans débarque sur la Canebière avec une réputation de surdoué. Ses premières années balle au pied ont marqué les esprits dans le secteur de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), où il a grandi. Au sud-est de Paris.

Un départ controversé à Chelsea

Tout comme l’aura de son père, Barnabé Mensah Soglo, originaire du Bénin, qui l’a initié au football avec son grand frère Madhaira. Le paternel, ancien joueur amateur, a coaché ses deux fils durant leurs jeunes années, avec une discipline de fer et des séances personnalisées. Après être passé par le Sucy FC, le RC Joinville et l’US Lusitanos-Saint-Maur, Emran Soglo a signé avec Chelsea en 2015, via un intermédiaire. En contournant le règlement de la Fifa qui interdit à un mineur de 16 ans de s’engager avec un club étranger, à moins que sa famille ait déménagé dans le pays pour des raisons non liées à son transfert.

"Ils ont monté tout un tas de trucs pour faire croire que c'est nous qui sommes partis là-bas, a dénoncé le père Soglo en septembre 2017 dans L’Équipe. Ils nous ont pris une maison, ils ont fait une licence 'classique' à mon fils et nous donnaient de l'argent. Le contrat était en anglais, je ne comprenais pas tout. Ils savaient que le contrat qu'ils nous avaient fait n'était pas légal. Ils nous le rappelaient souvent en disant qu'on était sur la sellette. Que si ça merdait, on était foutus. Nous, on était au milieu d'un mécanisme."

La descente aux enfers de son père

Au moment de porter ces accusations contre les Blues, Barnabé Mensah Soglo était séparé de ses deux fils installés en Angleterre. Son expérience outre-Manche s’est très mal passée, aussi bien avec Chelsea qu’avec son épouse Sophie. Lorsque son visa a expiré, il n’a pas été renouvelé. De retour en France, celui qui est surnommé "Barns" a alors sombré dans l’alcool et la violence. Jusqu’à finir en prison, puis en hôpital psychiatrique. D’après L’Équipe, il vivait dans un foyer en 2017. Avec un titre de séjour qui arrivait à échéance deux ans plus tard…

Cette histoire familiale compliquée n’a pas empêché Emran Soglo de continuer sa progression à Londres, où il a obtenu la nationalité britannique. Grâce à ses bonnes performances chez les Blues, il a d’ailleurs été convoqué en équipe d’Angleterre dans les catégories de jeunes. Après avoir été pisté par les Rangers (qui lui ont proposé un contrat cet hiver, d’après la presse écossaise), le Bayern Munich ou West Ham, l’ancien crack du 94 a finalement choisi l’OM. Avec l’espoir de lancer sa carrière professionnelle dans son pays natal.