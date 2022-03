OM en direct; la conf de Sampaoli avant Brest

De retour face à la presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a regretté, jeudi, le manque de réalisme de son équipe face à Bâle (2-1). Un thème qui revient régulièrement depuis le début de saison.

"Quand on analysera tout ça, je pense qu’on verra la grande différence qu'il y a eu entre les deux équipes, a déclaré l'entraîneur marseillais. Je pense que cette différence aurait pu se traduire par au moins quatre buts d’écart. Il faut mettre en valeur ce qu’a réalisé l’équipe ce soir, même si c’est dommage de finir avec ce petit écart. Sur leur but, on a l’impression qu’il est hors-jeu, et nous, on a eu 15 ou 16 occasions pour marquer."