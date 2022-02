OM en direct: Longoria fait venir un nouveau directeur financier

Du changement au sein de l’organigramme olympien. Selon nos informations, le président de l’OM Pablo Longoria a décidé de changer son DAF (directeur administratif et financier), qui était en poste depuis 2016. Arrivé aux côtés de Jacques-Henri Eyraud, Baptiste Viprey va être remplacé. Selon nos informations, le prochain élu au poste sera Stéphane Tessier, un ancien dirigeant de Lorient et surtout de l’AS Saint-Etienne, où il a même officié en tant que directeur général entre 2010 et 2015. Très apprécié par l’entraîneur de l’époque Christophe Galtier, Tessier avait un rôle majeur au sein de l’ASSE notamment concernant le mercato stéphanois.

La situation financière de l’OM est compliquée mais les mouvements et transferts y restent plutôt actifs, ce qui a souvent contraint la direction financière à devoir composer et s’adapter dans l’urgence (report d’une partie des salaires de 3 joueurs pour valider la signature d’Amine Harit cet été, revenus des recrues hivernales revus à la baisse la première saison pour faire face aux exigences de la DNCG, etc). Bref, un poste stratégique aux yeux de Pablo Longoria, qui a donc souhaité, après ce mercato de janvier, une nouvelle tête au poste de directeur financier… ou plutôt de CFO (Chief Financial Officer) pour les nostalgiques des anglicismes. Le changement n’est pas officiel, mais il est imminent.

Florent Germain