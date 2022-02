OM: Qarabag va déposer une réclamation après des messages pro-Arménie au Vélodrome

L’OM a battu Qarabag ce jeudi (3-1) lors du match aller des barrages d’Europa Conference League au Vélodrome. Mais le club azerbaïdjanais va se plaindre auprès de l’UEFA après les supposées provocations des supporters marseillais autour de la cause arménienne.

Parfois secoué par une vaillante équipe de Qarabag, l’OM a décroché une précieuse victoire ce jeudi (3-1) lors du match aller des barrages d’Europa Conference League. Un match disputé au Vélodrome devant environ 22.000 spectateurs acquis à la cause olympienne et qui ont savouré les parades de Steve Mandanda et le doublé salvateur d’Arkadiusz Milik avant la pause.

La soirée européenne des Phocéens aurait pu être parfaite sans un but des visiteurs dans les dernières minutes. Le succès pourrait aussi être gâché en cas de sanction de l’UEFA contre l’OM après une réclamation déposée par le club azéri. Une information confirmée par un porte-parole de Qarabag auprès du média local Trend.

Des drapeaux arméniens au Vélodrome pendant OM-Qarabag, le 18 février 2022 © DR RMC Sport

"Nous nous attendions à quelque chose comme ça"

Ville cosmopolite par excellence, Marseille accueille depuis des siècles une forte communauté arménienne. Et voilà bien les raisons de la colère des dirigeants de Qarabag après leur visite au Vélodrome. Pendant la rencontre, des fans de l’OM ont affiché leur soutien à la cause arménienne en déployant plusieurs drapeaux de l’état du Caucase qui lutte depuis plusieurs décennies avec l’Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Haut-Karabagh.

"Nous nous attendions à quelque chose comme ça. Les fans arméniens ont eu recours à plusieurs reprises à des provocations pendant les matchs de Qarabag, a estimé l’un des représentants du club azéri fondé dans cette région de conflit mais désormais basé à Bakou. La banderole provocatrice a été immédiatement retirée par le service de sécurité du stade."

Une vidéo postée dans la soirée sur les réseaux sociaux montre le contenu de cette supposée banderole. Si la date de la séquence est compliquée à identifier, on y reconnait bien le stade Vélodrome. "Karabagh c’est l’Arménie", auraient ainsi affiché les militants dans un message en anglais.

Une provocation de trop pour le club adverse qui a également repéré plusieurs drapeaux de l’Arménie dans l’enceinte marseillaise. Une prise de position des supporters qui pourrait valoir une sanction si l’UEFA le décide. L’instance dirigeante du football européen accorde beaucoup d’importance à sa neutralité et interdit tous les messages à caractère politique. Le barrage retour entre l'OM et Qarabag à Bakou aura lieu jeudi prochain.