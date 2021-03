OM en direct: Sampaoli officiellement présenté ce mardi

Jorge Sampaoli a obtenu une dérogation de la part de l'Agence régionale de santé (ARS) pour diriger son premier entraînement dès lundi, six jours seulement après son arrivée. L'entraîneur argentin et son staff ont dû se soumettre à un test Covid avant de pouvoir se rendre au centre RLD. Tous négatifs, le technicien et ses quatre adjoints ont pu raboter un jour sur leur période d'isolement pour diriger les joueurs au lendemain de l'humiliation face à Canet-en-Roussillon (2-1) en 16es de finale de la Coupe de France.