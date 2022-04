OM en direct: suivez la conf de Sampaoli et Payet avant l'OL

Dans ce sprint final haletant en Ligue 1, chaque point va compter. Donc pas question pour l’OM d’en perdre à cause d'événements extra-sportifs. Le club phocéen, toujours sous la menace d’un point de retrait au classement, a lancé un appel à ses supporters.

"L’OM accueille Lyon à l’Orange Vélodrome pour une rencontre qui doit être synonyme de grande fête du football et, on l’espère tous, de victoire, écrit Marseille dans un communiqué. L’Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l’Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d’objets et l'intrusion sur le terrain. L’Olympique de Marseille est toujours sous le coup d’un sursis vis-à-vis de la Ligue avec notamment la perte d’un point au classement.”