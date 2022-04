Mercato: l’OM et Angers pas très loin de trouver un accord pour Mohamed-Ali Cho

Comme révélé par le 10 Sport, une information confirmée par RMC Sport, l’OM et Angers ne sont pas loin de trouver un accord pour le transfert du jeune Mohamed-Ali Cho (18 ans). La direction angevine attendrait 15 millions d’euros pour boucler la transaction.

L’OM continue de travailler sur l’arrivée de l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Comme révélé par le 10 Sport, une information confirmée par RMC Sport, le club phocéen et le SCO ne sont plus très loin d’un accord concernant l’arrivée de Mohamed-Ali Cho (18 ans). "Le dossier avance bien", a confié une source proche du dossier.

La direction marseillaise a proposé pour le moment 12 millions d'euros (sans compter les bonus) pour s'attacher les service de l'attaquant, mais la direction angevine en voudrait au moins 15 millions, selon nos informations. En revanche, le joueur, suivi de très près par Francfort, en Allemagne, ne s'est pas encore mis d'accord avec l'OM.

La concurrence de Francfort

Les Allemands ont déjà tenté de rafler la mise en janvier dernier mais n’avaient pas pu faire les efforts financiers suffisants pour convaincre les dirigeants angevins. Comme indiqué par RMC Sport le 22 avril dernier, le club de Bundesliga n’est toujours pas décidé à faire des folies, mais pourrait disposer d’une marge plus importante.

Ce sera également le cas de l’Olympique de Marseille en cas de qualification directe en Ligue des champions. Jorge Sampaoli a regretté cette saison le manque de vitesse de son système offensif. Un manque que pourrait combler Mohamed-Ali Cho.