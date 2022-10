EN DIRECT - OM: suivez la conf de Tudor et les dernières infos avant le déplacement à Strasbourg

Battu par Ajaccio, le PSG et Lens, Marseille reste sur trois défaites en Ligue 1. Un nouvel échec contre Strasbourg, seulement seizième du classement, fragiliserait encore un peu plus la position d'Igor Tudor et éloignerait l'OM du podium.

Avant la 13e journée de championnat, les Phocéens sont cinquièmes à quatre points du podium (Lens et Lorient ont 27 pts). Pire, le rival parisien compte déjà neuf longueurs d'avance en tête de la L1.