OM: encore remplaçant face à Lille, Payet sera titulaire contre Francfort annonce Tudor

Après la victoire de l’OM face à Lille (2-1) samedi lors de la 7eme journée de Ligue 1, l’entraîneur marseillais Igor Tudor a été interrogé sur le cas Dimitri Payet, une nouvelle fois remplaçant et pas entré en jeu face aux Dogues. Mais le Croate qui a discuté avec son meneur de jeu annonce qu'il débutera mardi contre Francfort en Ligue des champions.

Un statut de remplaçant qui interroge. Si l’Olympique de Marseille réalise un début de saison canon, Dimitri Payet, lui, passe plus de temps sur le banc que sur la pelouse depuis la reprise. Remplaçant dans l’esprit d’Igor Tudor, le Réunionnais n’est même pas entré en jeu face à Lille (2-1) samedi lors de la 7eme journée de Ligue 1.

Comme souvent lorsqu’il a fait face aux micros, le coach croate a dû justifier son choix samedi au Vélodrome. "Il y a toujours la question sur Payet, c'est la question joker (sourires). C'est un peu répétitif. Je félicite ceux qui ont joué aujourd'hui (samedi), le trio offensif de ce soir a été très bon. Dimitri, Gerson et tous les autres sont dans un bon moment. Il y a beaucoup de matchs, tout le monde sera important, surtout quand on joue tous les trois jours."

"Il a accepté mon plan"

Si l'ancien Stéphanois n'a donc pas joué face au Losc, il devrait retrouver du temps de jeu dès mardi soir, en Ligue des champions, face à l'Eintracht Francfort : "Je lui ai parlé hier (vendredi), je lui ai expliqué mon plan et il l'a accepté, poursuit Tudor. Je lui ai dit qu'il en jouerait un et pas deux, donc qu'il débuterait en Ligue des champions. Et je suis sûr qu'il sera bon, c'est un excellent joueur. Je le vois positif à l'entraînement. Il a aussi eu un problème au mollet qui l'a empêché de s'entrainer avant Londres." Après une défaite face à Tottenham (2-0), l'OM disputera son premier match à domicile de la saison en C1, mardi face à Francfort. Sans doute avec Payet.