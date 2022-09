Ligue des champions: comment l’OM se prépare à accueillir les (nombreux) supporters de Francfort

Après les graves incidents lors du match Nice-Cologne à l’Allianz Riviera en Ligue Europa Conférence jeudi, l’OM va déployer les grands moyens pour la réception de l'Eintracht Francfort et de ses nombreux fans, mardi soir à Marseille pour la deuxième journée de Ligue des champions.

La Ligue des champions est de retour à Marseille. L'OM et le stade Vélodrome se préparent à recevoir les supporters allemands pour le match OM-Francfort mardi soir (21h) pour le compte de la deuxième journée de C1. Les incidents de jeudi soir avant Nice-Cologne en Ligue Europa Conférence, un nouvel afflux d’Allemands dans la cité phocéenne et la réputation chaude de quelques fans olympiens font craindre que de nouvelles violences se produisent.

La préfecture de police a donc pris certaines mesures pour faire face à ces risques. Un arrêté préfectoral vient en ce sens d’être signé, interdisant la présence de supporters allemands autour du stade vélodrome.

Un cortège de supporters allemands interdit

Selon nos informations, les supporters de Francfort seront regroupés Place de la Joliette; près des hôtels où la plupart d'entre eux résideront (là où les Grecs avaient été rassemblés). Les bus des supporters, et certains autres cars mis à disposition des Allemands, feront la navette entre cette place et le stade Vélodrome. Ils devront donc accéder directement à leur parcage pour limiter au maximum le risque d’affrontements avec des ultras marseillais. Seuls les supporters allemands munis d’un billet auront accès à ces bus. Un cortège de supporters allemands est aussi interdit par les autorités.

1.200 personnes affrétées à l’organisation et la sécurité

Dans son arrêté, la préfecture évoque la crainte de voir arriver environ 5.000 supporters allemands qui n’auraient pas de billet. C’est une tradition dans beaucoup de clubs allemands et notamment celui de Francfort: les supporters se déplacent pour être présents dans la ville où évolue leur équipe. Ce sera la crainte et l’enjeu majeur: comment gérer l’arrivée de supporters allemands venus par leur propre moyen et qui auraient envie de se rassembler par exemple sur le Vieux Port…

Pour ce qui est de l’intérieur du stade, il y aura bien un parcage de 3.300 supporters allemands. Le club marseillais est relativement confiant et pense avoir évité un achat massif de places sur Internet. Certains supporters allemands auraient par exemple constaté que les cartes bancaires provenant de l’étranger et notamment d’Allemagne présentaient bizarrement… un défaut au moment du paiement. Peut être une combine pour éviter que trop d’Allemands achètent des billets, comme à Barcelone la saison passée.

Dans le stade il y aura 1.200 personnes affrétées à l’organisation et la sécurité côté OM (sécu, stadiers, accueil etc...) plus les effectifs des forces de l’ordre avec un dispositif renforcé, environ 600 forces mobiles, dont des spécialistes du Hooliganisme.