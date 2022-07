EN DIRECT - Betis-OM: suivez le quatrième match de préparation des Marseillais

L'Olympique de Marseille affronte le Betis Séville ce mercredi au Proact Stadium de Chestefield en Angleterre. Avec une victoire et deux défaite pendant sa préparation, l'équipe phocéenne va tenter de se reprendre contre une jolie formation de Liga où évoulent notamment Nabil Fekir, Sergio Canales et l'inusable Joaquin. Un duel à suivre dès 20h30 en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

L'OM se prend un stop pour Lazovic Annoncé proche de recruter un soldat d'Igor Tudor avec Darko Lazovic, l'OM risque de passer à côté. Le directeur sportif de l'Hellas Vérone a nié toute envie de vendre l'international serbe lors du mercato estival. >> La mise au claire de l'Hellas Vérone sur le dossier Lazovic Le vrai prix du transfert de Milik En marge de la rencontre entre l'OM et le Betis Séville, la presse a fait des révélations sur le montant payé par Marseille pour recruter Arek Milik. Selon une information de la Provence ce mercredi, l'OM avait étalé le paiement du prêt avec option d'achat d'Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais est désormais sous contrat avec le club phocéen jusqu'en juin 2025. >> Le vrai prix payé par l'OM pour Milik Le nouveau maillot extérieur étrenné face au Betis? L'OM a dévoilé ce mercredi sa nouvelle tunique extérieure pour la saison 2022-2023. Le match amical face au Betis offre une belle opprtunité de le montrer aux supporters. En attendant pour voir à quoi il ressemble, c'est par ici. Bonjour à tous, Après une victoire contre Marignane Gignac (4-1), l'OM a enchaîné deux défaites contre Norwich (0-3) et Middlesbrough (0-2) lors de sa préparation estivale. Ce mercredi, les protégés d'Igor Tudor vont défier le Betis Séville au Proact Stadium de Chesterfield en Angleterre. Un duel à suivre dès 20h30. Face au récent cinquième de la Liga, les Phocéens auront à coeur de briller avant le début de la Ligue1, le 7 août prochain au Vélodrome contre Reims. >> La rencontre entre l'OM et le Betis, c'est sur RMC Sport