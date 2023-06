OM: "Gallardo a envie de venir", assure Di Meco

Présent lors du Super Moscato Show ce vendredi sur RMC, Eric Di Meco a confié que Marcelo Gallardo souhaitait revenir en Europe et en France. Le technicien argentin de 47 ans est lié ces derniers jours à des rumeurs pour le poste d'entraîneur de l'OM.

Les supporters de l'OM ignorent encore l'identité de leur futur entraîneur. Présent lors du Super Moscato Show ce vendredi sur RMC, Eric Di Meco a abordé les rumeurs autour de Marcelo Gallardo, qui est l'un des noms cités pour succéder à Igor Tudor. Le consultant souhaite d'abord que le feuilleton prenne rapidement fin pour avancer.

"J'avais eu un écho que Gallardo voulait venir en Europe et en France parce qu'il connaît et a joué ici, a indiqué Eric Di Meco. S'il est aujourd'hui en discussion avec l'OM, c'est que son manager a fait le job. Il a envie de venir à l'OM. Je ne suis pas inquiet, on est dans le timing."

"Pas inquiet"

Ce vendredi, RMC Sport a néanmoins rapporté qu'il n'y avait pas encore d'accord entre Marcelo Gallardo et l'OM. Le club phocéen a par ailleurs aussi démenti tout accord. "Je ne suis pas inquiet dans le sens où on est encore loin de la reprise, a lancé le champion d'Europe 1993 avec Marseille. Souvenons-nous l'an dernier à quelle vitesse ils ont trouvé un remplaçant à Sampaoli alors qu'il a mis une carotte inattendue même si le président Longoria avait un coup d'avance. Je pense que pour Tudor aussi. En début de semaine, il a donné un ultimatum de cette fin de semaine."

"Le tout, c'est que Gallardo puisse déjà être là la semaine prochaine pour commencer à aider pour le recrutement, a ajouté Di Meco. Même si je pense que l'entraîneur de l'OM doit avaler quelques couleuvres dans ce domaine car il ne pourra pas tout demander, c'est comme ça ici."

Troisième de la dernière saison de Ligue 1, l'OM devra passer d'abord par un troisième tour préliminaire en Ligue des champions début août. Ensuite, en cas de qualification, le club dirigé par Pablo Longoria devra jouer les barrages afin de rejoindre la phase de groupes. La saison de Ligue 1 reprendra elle le week-end du 12 août.