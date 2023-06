Mercato: l'OM veut Romain Saïss

En quête d'un nouveau défenseur central, l'Olympique de Marseille discute selon nos informations avec Romain Saïss et son club de Besiktas. L'ancien défenseur central angevin, 33 ans, souhaite porter les couleurs olympiennes.

Sept saisons après avoir quitté Angers pour la Premier League et Wolverhampton, Romain Saïss pourrait effectuer son retour en Ligue 1. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille s'est positionné sur le défenseur central, 33 ans.

Les contacts sont avancés et le joueur, qui a encore un an de contrat en Turquie avec Besiktas, veut rejoindre Marseille. Les discussions entre l'international marocain (74 sélections, 2 buts) et Marseille portent sur un contrat de deux saisons, ou trois avec une année en option.

Bailly va retourner à Manchester

En parallèle, les dirigeants olympiens discutent également avec son club. Besiktas réclame autour de 4 millions d'euros pour son défenseur, mais l'opération pourrait se faire en dessous de ce montant. Dans tous les cas, la défense de l'OM est voué à du changement à l'intersaison.

Éric Bailly va notamment retourner à Manchester United, lui qui est prêté sans option d'achat. La priorité des dirigeants marseillais reste de boucler l'arrivée du nouvel entraîneur. Ce qui permettra d'accélérer sur le mercato avec plusieurs profils déjà ciblés, dont Saïss. Par ailleurs, d'autres clubs, dont le RC Lens, sont très intéressés par l'ancien Angevin.