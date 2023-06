Les supporters de l'OM se trompent de Marcelo Gallardo sur Twitter et inondent de messages... un journaliste uruguayen

Un journaliste uruguayen, homonyme de Marcelo Gallardo, a reçu un très grand nombre de messages de supporters de l’Olympique de Marseille. Pris par erreur pour l’entraîneur argentin, il s’est amusé de la situation.

C’est acté, Marcelo Gallardo ne signera pas à l’OM pour prendre la suite d’Igor Tudor pendant l’été. Mais que les supporters marseillais se rassurent, il ne s’agit pas l’ancien meneur de jeu argentin de Monaco et du PSG mais bien de son homonyme uruguayen.

Malgré les nombreux messages reçus sur les réseaux sociaux, ce journaliste sud-américain de 62 ans a préféré ne pas rejoindre la Ligue 1. Au grand dam de fans phocéens qui continuent de le prendre par erreur pour l’entraîneur pisté par Pablo Longoria et la direction de l’Olympique de Marseille.

"Marcelo, viens à Marseille"

Du haut de ses 11.000 abonnés sur Twitter, celui qui travaille pour un site d’informations locales dans la station balnéaire de Punta del Este a raconté jeudi cette drôle de méprise pour le site du journal La Provence. L’Uruguayen s’est amusé d’être pris pour le technicien argentin qu’il a "rencontré une fois sur un terrain de golf".

"Marcelo, viens à Marseille. C'est pareil que River Plate, c'est chaud, 65.000 personnes à chaque match. On a le tour préliminaire de la Ligue des champions, a ainsi écrit un fan de l’OM dans un message partagé par le journaliste uruguayen sur ses réseaux sociaux. Ne va pas à Monaco, ils jouent devant 8.000 personnes et aucune coupe européenne. Marseille c'est River Plate, on compte sur Marcelo!"

Réponse de l’intéressé dans un tweet: "J'insiste: je reste à Punta del Este"

Des Monégasques se font aussi piéger

Mais les supporter de l’OM ne sont pas les seuls à s’être laissés prendre au piège des réseaux sociaux, certains fans de l’AS Monaco ont aussi été trompés. Et comme les Olympiens, ils espèrent voir leur ancienne idole devenir l’entraîneur du club de la Principauté après le départ de Philippe Clement. Et surtout ne pas signer à l’OM.

"Marcelo, j'espère que c'est toi. Ne signe pas à Marseille s'il te plaît. Viens à Monaco, surtout pas à Marseille, a tenté un aficionado du club du Rocher. C'est faux ce qu'ils te racontent à Marseille. C'est un piège, tu seras mieux à Monaco."

Là encore le journaliste se montre inflexible. Mais contrairement à l’entraîneur argentin qui n’a pas communiqué sur son avenir, l’homme de 62 ans a démenti les rumeurs d’une arrivée à Marseille.

"Je reçois des messages de Marseille. Je réfute par la présente les informations qui m'ont été données en tant que futur directeur technique de l’OM, a martelé l'Uruguayen sur les réseaux sociaux. N’insistez pas."

L’Uruguayen profite aussi de la situation

Mais si les supporters marseillais se montrent insistants et perturbent un peu le quotidien de Marcelo Gallardo, le journaliste uruguayen a reconnu qu’il avait déjà eu quelques avantages grâce à son célèbre homonyme. Notamment du côté de Buenos Aires où l’ancien footballeur a marqué les esprits sur le banc de River Plate.

"Cela m'amuse beaucoup. Avant la pandémie, j'allais à Buenos Aires presque tous les mois. J'obtenais toujours une table dans leurs splendides restaurants, a ainsi expliqué Marcelo Gallardo. Même le samedi à 22h. Il suffit de prononcer mon nom et mon prénom lors de la réservation par téléphone pour qu'une table se libère."

Pas une première pour les supporters de l’OM

Si les compétences tactiques de Marcelo Gallardo, l’Uruguayen, laissent probablement à désirer, il suit quand même le football et notamment les performances de son club de cœur de l’Atlético Peñarol. Au contraire de la New-Yorkaise Ashley Van Buren, plus connue sur Twitter sous le nom d’AVB et qui a déjà eu droit à son quart d’heure de gloire à Marseille.

Entre 2019 et 2021, la jeune femme a régulièrement été prise par erreur pour André Villas-Boas avec lequel elle partageaient les mêmes initiales. Cette Américaine s’amusait aussi d’être confondues avec celui qui officiait alors sur le banc de l’OM. Mais pour elle comme pour l’Uruguayen Marcelo Gallardo, rien à voir ou presque avec le football… si ce n’est des supporters marseillais peut-être un peu trop enthousiastes.