OM: Gerson explique quel est son meilleur poste

Recruté cet été à Flamengo pour plus de 20 millions d'euros, Gerson réalise des débuts assez neutres avec l'OM. La faute peut-être à son positionnement, même si le Brésilien assure que c'est à lui de s'adapter aux consignes de Jorge Sampaoli.

Un but et une passe décisive en onze apparitions toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Ligue Europa). Pour un joueur acheté entre 20 et 25 millions au cours d'un été où l'OM a dû compter ses sous, le bilan est bien maigre. Jamais catastrophique, jamais fantastique, Gerson peine à convaincre depuis son arrivée en provenance de Flamengo. S'il séduit par séquences par la qualité de sa protection de balle et la justesse de ses transmissions, le milieu brésilien de 24 ans, récemment devenu international, ne s'est pas encore mis au niveau d'autres recrues comme Mattéo Guendouzi ou Cengiz Ünder. La faute, peut-être, à son positionnement ? Habitué à évoluer comme milieu central ces dernières semaines, il a déjà occupé plusieurs rôles cette saison, y compris sur le côté gauche.

"Quand on commence le foot, on démarre à une certaine position, mais au fil de sa carrière il faut s'adapter, a expliqué Gerson ce vendredi en conférence de presse. J'essaie d'aider mon équipe. Vous savez à quel poste je joue habituellement, ce qu'on appelle un 'volante' au Brésil, une sorte de milieu récupérateur. Mais j'ouvre mon esprit pour faire ce qu'on me demande."

Ne comptez donc pas sur lui pour se plaindre de la façon dont Jorge Sampaoli l'utilise. "Chaque championnat est différent. Ce que je peux vous dire, c'est que je me concentre sur ce que je dois faire, pour avoir la confiance de l'entraîneur. Chaque entraîneur a son schéma de jeu, son style, ce que je dois faire c'est m'adapter."

Sampaoli veut des joueurs "qui évoluent à différents endroits"

Interrogé à ce sujet, Sampaoli a reconnu que Gerson n'évoluait pas forcément à son poste de prédilection depuis le début de la saison. "Normalement il joue dans l'axe, là il joue un peu plus haut mais il y a une forte concurrence au milieu, et notre manière de jouer demande des joueurs qui évoluent un cran plus haut, a précisé le technicien argentin. C'est aussi le cas de Guendouzi. On pense qu'il peut être performant au poste où on le fait jouer, l'équipe a besoin de lui à ce poste-là. Vu qu'on a un effectif plutôt court, on a besoin de joueurs qui évoluent à différents endroits, on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur au positionnement exclusif."

Quatrièmes de Ligue 1 après leur nul mercredi contre Nice (1-1), Gerson et les Marseillais tenteront de renouer avec la victoire dimanche soir sur le terrain de Clermont (20h45).