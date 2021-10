OM: "Payet est un joueur indispensable, même s'il n'est pas à 100%", salue Sampaoli

L’Olympique de Marseille a accroché l’OGC Nice (1-1), mercredi, dans son match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1, grâce à un but de Dimitri Payet. Pour son entraineur Jorge Sampaoli, le meneur de jeu s’est encore montré incontournable, même s'il joue beaucoup dernièrement.

Le huis clos n’a pas suffi à inhiber Dimitri Payet. Mercredi soir, l’Olympique de Marseille retrouvait l’OGC Nice, pour leur match de la 3e journée de Ligue 1, donné à rejouer à cause des incidents survenus fin août à l’Allianz Riviera. Sur terrain neutre à Troyes, sans public, les Phocéens ont globalement été dominés et ont encaissé le premier but de la rencontre, par Amine Gouiri (6e). Mais ils s’en sont alors remis à leur maître à jouer, qui a égalisé peu avant la mi-temps pour leur offrir le match nul (1-1).

"Nous avons joué trois matchs consécutifs avec la pression de jouer en Italie, voyager, jouer contre Paris, voyager, jouer ici, a soufflé Jorge Sampaoli, l’entraineur de l’OM. Mais pour nous, Dimitri Payet est un joueur indispensable. Même s’il n’est pas à 100% physiquement, il a la force mentale pour influer sur l’équipe. C’est pour cela que je compte sur lui sur le terrain. Aujourd’hui, il nous a aidés à faire match nul dans une rencontre très difficile."

Déjà six buts cette saison

Parmi les meilleurs joueurs marseillais mercredi, Payet est l’une des principales satisfactions du début de saison. En Ligue 1, le Réunionnais en est à six buts et quatre passes décisives. Il restait tout de même sur plusieurs matchs sans marquer et avait manqué son Classique face au Paris Saint-Germain (0-0), le week-end dernier, ce qui lui avait valu ses premières critiques... Vite effacées par le sursaut d’orgueil contre Nice.

Ce match tenait particulièrement à coeur à Payet, qui était en première ligne lors des incidents de la première rencontre face aux Aiglons. Pris pour cible par le public et victime de jets de projectiles, il avait rétorqué en renvoyant une bouteille en direction des tribunes de l’Allianz Arena, provoquant un envahissement de terrain et une série d’incidents entre les joueurs et les supporters niçois. Il y a quelques semaines, il avait protesté dans les médias sur les sanctions infligées aux Niçois, trop légères selon lui.