OM: "Il est responsable de la situation", Rothen pas tendre avec Guendouzi, devenu remplaçant

Remplaçant lors des deux derniers matchs de l’OM, Mattéo Guendouzi traverse une période délicate à l'Olympique de Marseille. Tout sauf un hasard pour Jérôme Rothen qui est revenu sur le cas du Marseillais, dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC.

Vent de face pour Mattéo Guendouzi. L'entraîneur marseillais Igor Tudor fait de moins en moins confiance à son milieu de terrain. Remplaçant lors des deux derniers matchs de l'OM, l’international français n’est même pas entré en jeu face à Troyes (3-1) et à l’Olympique Lyonnais (1-2).

Si l’ex-Lorientais et son coach ont eu une discussion, l’avenir de Guendouzi à l’OM s'est assombri ces dernières semaine : "Le coach est là pour faire des choix, juge Jérôme Rothen, vendredi dans Rothen s’enflamme. Il a ses raisons. Il voit les joueurs au quotidien, ce qu’il veut mettre en place, les joueurs qui s’imprègnent plus facilement de ses méthodes. Et après il y a les constats sur le terrain. Pour nous, le juge de paix, ce sont les matchs. Mattéo Guendouzi a beaucoup joué depuis le début de la saison. Depuis janvier, son temps de jeu a un peu baissé mais il reste conséquent."

"Si t’es pas content, il fallait faire en sorte de partir au mois de janvier"

Pour le consultant RMC Sport, le repositionnement, plus offensif, de Mattéo Guendouzi explique aussi ses mauvaises prestations. Mais le joueur sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025 aurait pu le signaler au Croate en début de saison. "Il fallait élever la voix et dire : "Je joue mais pas à mon poste." Si tu ne le dis pas, tu te tais jusqu’au bout. Dans sa position, j’attends beaucoup mieux. Quand je vois ses stats, c’est catastrophique (deux buts et trois passes décisives en L1). Il doit être plus influent, surtout avec son statut de joueur international." Et Rothen de conclure : "Matteo Guendouzi est responsable de la situation. Si t’es pas content, il fallait faire en sorte de partir au mois de janvier."