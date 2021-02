OM: "Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille", Payet taclé par les supporters

Les groupes principaux de supporters de l'OM ont donné ce vendredi une conférence de presse commune, pour demander le départ de Jacques-Henri Eyraud. Mais Rachid Zeroual, leader des South Winners, en a aussi profité pour tacler Dimitri Payet.

L'heure est aux règlements de compte. Alors que la direction de l'OM - à la suite des incidents de la Commanderie - a adressé cette semaine une mise en demeure à plusieurs associations de supporters en les menaçant de rompre la convention sur les abonnements, et donc de les chasser du Vélodrome, les groupes ont contre-attaqué ce vendredi.

Les six associations majeures de supporters (Ultras, South Winners, Fanatics, Dodger's, MTP, CAOM) ont organisé une conférence de presse commune, au cours de laquelle elles ont demandé, encore et encore, le départ du président Jacques-Henri Eyraud. Mais le dirigeant olympien n'a pas été le seul à se faire allumer.

"On subit les caprices de certains joueurs"

Durant la prise de parole, Rachid Zeroual, le leader des Winners, a également pointé le comportement... de Dimitri Payet, devenu l'été dernier "Marseillais à vie". Une expression qui n'est pas très bien passée. "On apprend qu’un joueur comme Payet n’est pas un brin solidaire avec son équipe, qu’il a manipulé les autres et qu’il a négocié (une prolongation) pour lui parce qu’il a vu qu’il avait une présidence fantôme qui ne comprenait rien au ballon, a regretté la figure du virage sud. Voir qu’un mec comme lui, parce que ce n’est même plus un joueur, c’est un mec, a signé pour cinq ans à l’OM (jusqu'en 2024, ndlr)… Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre."

Et Zeroual d'élargir le débat au reste du vestiaire: "On subit les caprices de certains joueurs, personne ne leur dit de se rattraper. Après on nous explique qu’ils étaient fatigués (en Ligue des champions, ndlr) alors qu’on a arrêté notre championnat avant tout le monde. C’est ça qui nous fatigue."

Comme expliqué par RMC Sport, la prolongation estivale de Dimitri Payet, avec diminution de salaire mais promesse de reconversion, n'était pas très bien passée chez certains joueurs, à commencer par Florian Thauvin.