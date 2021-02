OM en direct: le torchon brûle entre la direction et les supporters

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le rappeur Akhenaton et ses compères du célèbre groupe IAM ont pris la parole pour soutenir les groupes de supporters de l'OM dans le conflit les opposant actuellement à la direction du club.

"Ce club-là, c’est une ville, c’est une identité, une mentalité, ça fait partie de nos vies, c’est dans l’ADN, lance l'artiste. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans ce club et dans cette ville. On n’a jamais fait aucun mystère de notre proximité avec les groupes de supporters, et on est solidaires des mouvements (de protestation) lancés actuellement, on a d’ailleurs signé des pétitions. Les gens qui reprennent ce club, à n’importe quelle époque, doivent réaliser qu’en épousant ce club ils épousent une ville, un état d’esprit. C’est ça, être Marseillais."