OM: "Il y a des situations qui vont souvent en notre défaveur", Rongier cash sur l'arbitrage

En conférence de presse ce vendredi, à la veille d'un déplacement important sur la pelouse du Losc pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, le capitaine marseillais Valentin Rongier n'a pas mâché ses mots au sujet de l'arbitrage français.

Sans surprise, Valentin Rongier est sur la même ligne que ses dirigeants. Après sa défaite sur la pelouse de Lens (2-1), le 6 mai, marquée notamment par un but refusé à Alexis Sanchez, l’OM avait dégainé un communiqué pour se plaindre de l’arbitrage et dénoncer "l'accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023". Une frustration partagée par le capitaine marseillais.

"Ça s'est répété plusieurs fois"

Présent ce vendredi en conférence de presse, le milieu de terrain a poussé un petit coup de gueule sur le sujet. "Je me suis exprimé là-dessus, le club aussi. Je répète : être arbitre est un métier compliqué, tout va vite, les joueurs ont du vice, il y a des situations difficiles à interpréter. La tâche n’est pas facile. Maintenant, oui, j'ai le sentiment sur certains matchs qu'il y a des situations qui vont souvent en notre défaveur. C’est toujours compliqué de parler de l’arbitrage, mais c’est vrai que ça s'est répété plusieurs fois", a-t-il souligné.

Il avait déjà tenu le même discours un peu plus tôt dans une interview donnée à La Provence : "Sur certains matches, ça m'a fait câbler. En tant que joueur et capitaine, je devais montrer l'exemple pour ne pas m'emporter et mal réagir, mais ça bouillonnait en moi. Il y a eu des situations injustes, et ça coûte des points. C'est très frustrant, et selon moi ce n'est pas que du clubisme et du chauvinisme. On regarde ce qui nous concerne. Dites-moi une situation cette saison où l'arbitre a avantagé l'OM ? Un fait de jeu où on se dit : "Il les a mis bien" ? Globalement, il y a plus de décisions en notre défaveur. On a plus perdu de points qu'on en a gagné."

Deuxièmes de Ligue 1, à deux points du RC Lens et de la deuxième place directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des champions, Rongier et les Marseillais iront samedi soir à Lille (21h) pour le compte de la 36e journée.