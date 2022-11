OM: interrogé sur Mbappé, Longoria défend une Ligue 1 "sous-évaluée" en Espagne

Du côté de l'Espagne, le transfert annoncé et finalement avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé des traces. Invité à réagir, le président de l'OM Pablo Longoria a pris la défense de la Ligue 1, qu'il juge sous-évaluée en Espagne.

La rivalité entre la Ligue 1 et la Liga a pris une nouvelle dimension ces dernières années, régulièrement alimentée par Javier Tebas, le patron de la Liga, qui se montre dédaigneux envers le championnat de France. "C'est une ligue compétitive", s'est exprimé Pablo Longoria en parlant de la Ligue 1 dans les colonnes de Marca.

Du côté de l'Espagne, on ne comprend pourtant toujours pas le choix de Kylian Mbappé de rester en France, en prolongeant cet été au PSG alors que le Real Madrid l'attendait. Pas plus que celui de Lionel Messi de quitter la Liga pour la Ligue 1, après l'impossibilité de signer un nouveau contrat au Barça. "Il y a une grande différence dans la conception et la vision que l'on peut avoir en Espagne sur le fait que Mbappé reste au PSG. En Espagne, nous avons un championnat français très sous-estimé", a témoigné le président olympien.

Il s'est aussi félicité d'avoir deux joueurs aussi forts et attrayant dans le championnat de France, même s'ils évoluent chez le rival parisien: "Ils attirent, il y a un intérêt collectif, il n'y a aucun doute. Leur présence a une influence."

Une opposition ferme au projet de Super League

Devenu phénomène de mode il y a quelques mois, le projet de Super League semble avoir pris du plomb dans l'aile ces derniers mois. Et ce n'est pas le président de l'OM qui risque de le mettre en avant. "Je ne crois pas aux compétitions fermées. Il faut tendre à revenir aux valeurs du football", a t-il fermement répondu, en mettant en avant les valeurs qu'il souhaite prôner à l'OM: "Nous sommes une équipe populaire, notre stratégie est basée sur le fait de remplir ce stade et d'être un point de rencontre pour la société. Pour récupérer les valeurs. Nous voulons qu'il soit un lieu de rencontre et un centre de conversation. C'est ce qui a été perdu dans le football."