OM: "J’ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons", Evra raconte son coup de pied à un supporter

Fin 2017, le contrat de Patrice Evra à l'OM avait été résilié après le geste fou du latéral gauche. Avant un match de Ligue Europa, il avait adressé un coup de pied à un supporter qui l'avait provoqué. Il est revenu sur cet épisode ce jeudi dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC.

C’était le 2 novembre 2017, au Portugal. Avant même le coup d’envoi d’une rencontre de Ligue Europa entre Guimarães et l’OM (1-0), Patrice Evra avait été exclu pour avoir donné un coup de pied à un supporter qui l’invectivait. Le latéral gauche fraçais avait dégoupillé à l’échauffement. Un geste dingue aux lourdes conséquences. Marseille l’avait d’abord mis à pied avant de résilier son contrat avec effet immédiat. "Rien, dans le fond et surtout dans la forme, ne justifiait un tel dérapage, surtout de la part d'un joueur cadre aussi expérimenté qui doit inspirer les plus jeunes", avait alors expliqué le club phocéen. L’UEFA avait par ailleurs décidé de le suspendre de toutes compétitions européennes jusqu'au 30 juin 2018 et de lui infliger une amende de 10.000 euros.

"Je ne suis pas un robot"

Invité exceptionnel de l'émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique "I love this game", Evra a accepté de revenir sur cet épisode. "J’ai dit à mon fils qu’il ne faut pas faire de geste violent. Marseille fut un moment incroyable dans ma carrière. J’adore ce club et je continuerai à aimer ce club. Ce supporter n’est pas un supporter ni un ultra de l’OM. J’ai connu le racisme à l’âge de 17 ans, je suis costaud. Mais il m’a dit qu’il allait égorger mes enfants. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. J’ai le sang chaud. Quand on me provoque… Il a pris", a-t-il raconté. Avant de conclure sur une belle punchline : "J’ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons, elle est dans un musée."

A 36 ans, Evra avait rebondi à l’époque en signant à West Ham, en février 2018. Il a depuis pris sa retraite, à l’été 2019, et donc sorti son livre autobiographique dans lequel il revient notamment sur son enfance, sa passion pour le football et les événements survenus à Knysna lors de la Coupe du monde 2010.