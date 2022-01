Cris de singe, jets de bananes… Evra raconte le racisme qu’il a subi durant sa carrière

De passage sur le plateau de BFMTV, Patrice Evra est revenu sur certains passages douloureux de sa carrière, à l’occasion de la sortie de son autobiographie "I love this game". L’ancien capitaine de l’équipe de France a expliqué avoir été victime de racisme, notamment en Italie.

Il est réputé pour son franc-parler. Quel que soit le sujet. Patrice Evra n’est pas du genre à édulcorer une situation et il l’a rappelé ce jeudi lors de son passage sur BFMTV. Venu présenter son autobiographie "I love this game", l’ancien capitaine de l’équipe de France est revenu sur plusieurs moments douloureux de sa carrière.

L’ex-latéral gauche, aujourd’hui âgé de 40 ans, a témoigné du racisme qu’il a subi en raison de sa couleur de peau. En Italie, notamment. Après être passé par le centre de formation du PSG, le natif de Dakar (Sénégal) a débuté sa carrière de l’autre côté des Alpes. A Marsala (Sicile), puis Monza (Lombardie).

"Un gamin croyait que j’avais la peau sale"

"Quand j’arrive en Italie pour la première fois, un homme vient me voir pour prendre une photo avec son gamin. Et après la photo, son gamin me touche et il ne comprenait pas, il croyait que j’étais sale, témoigne Evra. A 17 ans, on m’a jeté des bananes dans les stades. On faisait des bruits de singe à chaque fois que j’avais le ballon. Mais je me suis servi de toute ça. J’ai horreur qu’on dise que je suis une victime, même si je le suis. Mais ça m’a donné de la force et j’étais encore meilleur sur le terrain. Il ne faut pas se mentir, le racisme existe partout. C’est un phénomène de société."

Lors de cet entretien en direct, l’ancien joueur de Monaco, Manchester United ou l’OM, qui a raccroché ses crampons à l’été 2019, a également parlé des agressions sexuelles dont il a été victime dans sa jeunesse. Mais aussi du fiasco de Knysna lors de la Coupe du monde 2010 avec l’équipe de France.