OM: "J'ai été déstabilisé par les changements d'entraîneur", avoue Luis Henrique

Luis Henrique s'est confié à La Provence sur ses premiers mois à l'OM. Le jeune brésilien est revenu notamment sur les changements qui ont eu lieu sur le banc marseillais et sur son nouveau poste depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli.

Trois entraîneurs en six mois. Ce n'est pas un record, mais cela illustre à merveille le contexte difficile dans lequel a dû évoluer Luis Henrique pour sa première expérience en Europe. Arrivé du Brésil et de Três Passos en septembre 2020 contre un chèque de huit millions d'euros, le jeune ailier (19 ans), a succesivement été sous les ordres d'André Villas-Boas, Nasser Larguet puis Jorge Sampaoli.

L'environnement instable de ces derniers mois n'a pas facilité l'adaptation de Luis Henrique et le principal intéréssé, qui "espère" s'inscrire à Marseille sur la durée, ne s'en cache pas. "Tous les changements, c’est de la folie. J’ai été surtout déstabilisé par les changements d’entraîneurs", a-t-il confié à La Provence. Malgré tous ces remous, la nomination de Jorge Sampaoli a été plus que bénéfique pour le Brésilien. Depuis l'arrivée du coach argentin, il a pris part à tous les matchs de l'OM et a même été titulaire lors des deux dernières journées de Ligue 1 contre Dijon et Montpellier, à chaque fois dans un rôle de piston gauche.

Son nouveau rôle de piston gauche

Son repositonnement dans un système à cinq derrière est l'une des caractéristiques de l'OM version Sampaoli. "C’est une position moins habituelle pour moi, je dois presser l’adversaire mais aussi faire le repli défensif à la perte de balle. C’est plus difficile, je n’ai pas l’habitude de le faire. Je dois améliorer mon travail défensif", détaille-t-il, tout en admettant ne pas avoir faire une croix sur un rôle plus offensif. "Si le coach veut me positionner plus haut, j’apprécierai car c’est là où je joue depuis que je suis tout petit. C’est plus confortable pour moi."

S'il parvient enfin à s'exprimer sous le maillot olympien et à montrer de belles choses (trois passes décisives depuis l'arrivée de Sampaoli), Luis Henrique a d'abord dû traîner comme un boulet son surnom de "Mbappé brésilien". "Pour moi, ça n’a pas créé plus d’attentes que ça. J’étais surtout très heureux d’être comparé à de si grands joueurs. Je garde la tête froide, ça me permet d’améliorer mon jeu. Je suis très jeune, j’apprends toujours un peu plus et j’essaie de donner le meilleur de moi-même." Rendez-vous samedi contre Lorient (33e journée de Ligue 1, 17h) pour une troisième titularisation d'affilée ?