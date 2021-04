Montpellier-OM: malgré le nul, Sampaoli est satisfait des progrès sur la "philosophie de jeu"

Concentré sur le développement d'un style de jeu pour la saison prochaine, Jorge Sampaoli a expliqué en conférence de presse, samedi soir, tirer des enseignements positifs du nul 3-3 concédé à la dernière minute par l'OM contre Montpellier.

Jorge Sampaoli voit le verre à moitié plein. Malgré le nul 3-3 concédé par l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Montpellier à cause d'une égalisation subie à la dernière seconde, l'entraîneur argentin a souligné l'implication de ses joueurs et leur réaction après l'ouverture du score héraultaise dès la première minute.

"Malheureusement, la fin de match nous a échappé. L'équipe a lutté pour marquer un but de plus, et ça a été difficile. C'était un adversaire coriace. Mais j'ai aimé l'énergie de l'équipe", a déclaré le coach de l'OM au micro de Canal+. "Les joueurs ont fait plus que ce qu'ils devaient faire. Ils se sont tous sacrifiés. (...) On a malgré tout réussi à réagir, on s'est donnés à fond et on a défendu le maillot", a-t-il ajouté.

"Je ne suis pas venu pour avoir des résultats dans l'urgence"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a ensuite mis en avant les progrès de l'équipe depuis son arrivée. Pour lui, tout cela est de bonne augure en vue de la saison prochaine.

"Au-delà des chiffres, nous sommes dans une étape d'intégration d'une philosophie de jeu, a-t-il souligné, selon la traduction de son interprète. Un match comme celui-ci nous rapproche du travail et des émotions nécessaires pour développer un type de jeu qui finira par payer à terme. Je ne suis pas venu pour avoir des résultats dans l'urgence, mais pour grandir et évaluer la situation pour l'avenir. Si on peut à court terme obtenir un bon classement, tant mieux bien sûr. Mais ce que je retiens ce soir, c'est l'envie et les efforts de l'équipe. C'est quelque chose que les joueurs avaient perdu et qu'ils sont en train de retrouver".

Pour l'OM, la 33e journée de Ligue 1 consistera en une réception du FC Lorient. Le match est prévu samedi après-midi, à 17 heures.