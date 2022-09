OM: "Je crois en la hiérarchie", Tudor s’explique sur son management

Entre une défaite en Ligue des champions et la réception du Stade Rennais dimanche lors de la 8eme journée de Ligue 1, Igor Tudor, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille réputé dur avec ses joueurs, a accepté d’en dire un peu plus sur son management vendredi en conférence de presse.

Dans le football, les étiquettes sont souvent difficiles à décoller. Igor Tudor, lui, ne cherche pas à s’en défaire. Réputé intransigeant et parfois dur avec ses joueurs en arrivant sur le banc de l’OM cet été, le coach croate est resté fidèle à son image. A la Commanderie, ses méthodes ont fait des étincelles et été à la source de tensions avec certains joueurs (Gerson, Guendouzi). Plus de deux mois après son arrivée, alors que son équipe performe en Ligue 1 mais beaucoup moins en Ligue des champions, l’ex-joueur de la Juve a été interrogé sur son management :

Il reconnait que son management "peut créer des tensions"

"Ce qui me caractérise le plus c’est le fait que je crois vraiment en la hiérarchie, a déclaré Tudor vendredi en conférence de presse. Chacun doit faire son propre travail, pas celui des autres. Quand je vois ça, je peux être plus gentil. Mais quand je veux changer les choses parce que je pense qu’elles ne sont pas faites de la bonne façon, ça peut créer des tensions. Tout le monde n’est pas forcément d’accord. Si un joueur a fait un travail d’une certaine manière pendant des années, et que je lui dis que ce n’est pas la bonne façon de travailler, ça peut créer des tensions, des difficultés. Mais je crois en ce que je fais. C’est important de suivre son propre chemin. Je le mets en application à la fois dans mon travail et dans ma vie personnelle."

"Je continue d’apprendre à me connaître"

S'il a grandi avec la rigueur italienne durant sa carrière de joueur, Igor Tudor se défend d'imiter un de ses anciens coachs : "C’est difficile de copier un entraîneur, précise-t-il. Ce qu’on peut faire, c’est de prendre des aspects qui nous plaisent. Les modifier et les adapter à notre caractère. J’ai 45 ans et je continue d’apprendre à me connaître, à savoir qui je suis. Je peux avoir différents caractères." Après sa défaite face à l’Eintracht Francfort mardi en Ligue des champions, l’OM tentera de renouer avec la victoire dimanche face à Rennes (15h).