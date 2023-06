OM: "Je ne lui trouve pas une qualité", Di Meco doute de la réussite de Vitinha à Marseille

Eric Di Meco a expliqué jeudi dans le Super Moscato Show ne placer que très peu d'espoirs en Vitinha à l'OM, à qui il n'a trouvé "aucune qualité" après ses six premiers mois passés dans l'Hexagone.

Arrivé en grande pompe cet hiver à l'Olympique de Marseille du fait d'un coûteux transfert (32 millions d'euros), Vitinha n'a pas convainu lors de ses premiers mois de compétition dans l'Hexagone. Rarement titulaire (à cinq reprises seulement en Ligue 1), le Portugais n'a fait trembler les filets qu'à deux reprises en seize matchs, toutes compétitions confondues. Il s'agissait d'un doublé contre le relégable troyen.

Dans le Super Moscato Show ce jeudi, Eric Di Meco a confié n'être guère emballé par l'attaquant de 23 ans, et ce malgré cette demi-saison qui a fait office d'intégration. "Sur ce que j'ai vu à l'OM, je ne lui trouve pas une qualité. Le gamin est parti de chez lui, on nous explique que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mecs qui ont du mal à partir de leur pays. [...] C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer d'enseignements définitifs. Sauf que même en cinq bouts de matchs, tu vois des trucs normalement", a souligné l'ancien défenseur de l'OM.

Un prix de transfert à assumer

En outre, Di Meco a regretté l'ampleur de cet investissement, d'autant qu'il s'agit de la recrue la plus chère jamais enrôlée par le club, puisque l'Olympique de Marseille est allé débusquer Vitinha au SC Braga contre 32 millions d'euros. "La somme qui a été mise sur ce garçon est énorme, et il va la traîner. Quand on parle de lui, on met la valeur du transfert en face. Et ça pose problème parce que je n'ai rien vu pour l'instant", a-t-il déploré.

Convoqué avec les Espoirs portugais pour l'Euro en Roumanie et en Géorgie, Vitinha est sorti dès la mi-temps du match d'ouverture, perdu mercredi par les Portugais (0-2), pourtant favoris face à l'hôte géorgien.