OM: "Je suis très fort mentalement", Pape Gueye réagit à sa suspension par la Fifa

Suspendu par la Fifa mi-janvier en raison du différend entre son club, l’OM, et Watford, avec lequel l’ex-Havrais avait signé un pré-contrat avant de rejoindre le club phocéen en 2020, Pape Gueye est toujours dans l'attente. Sa sanction est pour l'heure suspendue. Le joueur, lui, se dit "fort mentalement".

Pape Gueye est pour l'instant dans l'attente. Suspendu mi-janvier par la Fifa, en raison d'un désaccord entre l'OM et Watford à propos d'un pré-contrat signé avec les Hornets avant de rejoindre Marseille en 2020, Pape Gueye a vu sa sanction être suspendue par le Tribunal arbitral du sport. Il peut donc jouer et a d'ailleurs pu terminer la CAN 2022... sur un titre avec le Sénégal. Mais la procédure n'est pas terminée.

"Je ne vais pas trop en parler. Je suis bien entouré, je suis très fort mentalement, ça ne m'a pas trop déstabilisé. Je suis concentré", affirme ce mercredi le joueur en conférence de presse, à la veille du 16e de finale aller de Ligue Europa Conference entre l'OM et Qarabag au Vélodrome.

"On ne prend pas la C4 comme une consolante"

Une C4 que les Phocéens abordent d'ailleurs avec sérieux, malgré la grande déconvenue en phase de poules de Ligue Europa. "On aborde la compétition sereinement, on a bien travaillé toute la semaine. On a beaucoup étudié Qarabag, ça ne va pas être facile. On a à coeur de gagner à domicile, insiste Gueye. Ce n'était pas l'objectif, on ne va pas le cacher. Mais l'équipe et moi, on ne le prend pas comme une consolante. On est un grand club, on se doit de gagner tous types de matchs dans toutes les compétitions et l'objectif est d'aller au bout."