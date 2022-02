L’OM a tenté en vain de faire revenir Dieng et Gueye avant Nice

Selon La Provence, l’OM a insisté auprès de la Fédération sénégalaise pour bénéficier des retours de Bamba Dieng et Pape Gueye avant son quart de finale de la Coupe de France contre Nice, ce mercredi (21h15). En vain.

L’OM devra se passer de quelques joueurs ce mercredi pour son quart de finale de Coupe de France sur le terrain de Nice (21h15). Le milieu de terrain Boubacar Kamara est absent pour cause de suspension. Bamba Dieng et Pape Gueye, eux, ne sont pas rentrés à temps après le titre du Sénégal, dimanche, en Coupe d’Afrique des Nations. Selon La Provence, le club a pourtant fait le forcing pour accélérer leur retour.

Gueye et Dieng ont assisté à la liesse populaire

Les dirigeants ont ainsi multiplié les appels auprès de la Fédération sénégalaise pour inciter le milieu de terrain et l’attaquant à rejoindre au plus vite la Canebière. En vain. Alors qu’ils étaient attendus mercredi, ils sont finalement restés à Dakar pour partager ce sacre avec les supporters sénégalais. Les deux joueurs devraient revenir à temps pour le déplacement à Metz, dimanche (20h45, 24e journée de Ligue 1).

Le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire dimanche en s’imposant face à l’Egypte (0-0, 3 tab 2). Un sacre fêté dans une liesse indescriptible dans tout le pays et notamment dans les rues de Dakar, bondées lundi lors de la parade des héros. Mardi, la délégation a été reçue par le président Macky Sall. Le chef d’Etat a récompensé les joueurs d'une somme d'environ 75.000 euros chacun et de deux terrains à Dakar et Diamniadio.

"Nous avons rêvé de la coupe, vous avez construit ce rêve et vous l'avez réalisé. Enfin, voici parmi nous la Coupe d'Afrique des nations de football", s'est félicité le président Macky Sall. Vous avez honoré la nation, en retour la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs."

Le président sénégalais a décidé de décorer les joueurs et l'ensemble des membres de la délégation, soit plus de 60 personnes au total, dans l'Ordre national du lion, ou de les y élever en grade pour ceux qui avaient déjà été distingués par le passé.