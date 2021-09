OM: Jul va jouer avec Drogba lors du "match des héros" au Vélodrome

Lors du match caritatif prévu le 13 octobre au Vélodrome, au profit de l’Unicef et la fondation de Didier Drogba, le rappeur Jul évoluera aux côtés des anciennes gloires marseillaises. Avec Jean-Pierre Papin sur le banc.

Il va y a voir de l’émotion, du rire et pas mal de curiosité le 13 octobre prochain au Vélodrome. Un match caritatif sera organisé ce soir-là au profit de l’Unicef et de la fondation de Didier Drogba, qui œuvre pour améliorer la condition des enfants en Côte d’Ivoire. L’ancien attaquant de l’OM, qui a marqué les esprits lors de sa seule saison au club (2003-2004), en profitera pour faire son grand retour sur la Canebière. Dix-sept ans après son départ pour Chelsea.

Lors de ce "match des héros", Didier Drogba évoluera aux côtés de Djibril Cissé et Fabrizio Ravanelli, dans une équipe composée d’anciennes gloires marseillaises. Avec Fabien Barthez dans les buts, une défense formée par Habib Beye, Basile Boli, Daniel van Buyten et Taye Taiwo, Samir Nasri et Robert Pirès dans l’entrejeu. Jul est également annoncé dans cette formation légendaire, entraînée par Jean-Pierre Papin. Le rappeur de 31 ans, réputé bon manieur de ballon, est passé par le centre de formation de l’OM dans sa jeunesse.

Pierre Gasly et Tony Parker dans l’équipe de l’Unicef

En face, l’équipe de l’Unicef présentera un visage très éclectique avec certains anciens joueurs comme David Trezeguet, Eric Abidal, Esteban Cambiasso, Patrick Kluivert, Gaizka Mendieta, Christian Karembeu, Ricardo Carvalho ou Jens Lehmann. Mais aussi des invités plus inattendus comme le pilote de F1 Pierre Gasly, l’ancien basketteur Tony Parker ou le chanteur Matt Pokora, lui aussi connu pour son habileté en crampons. Le tout coaché par Arsène Wenger.

Le coup d’envoi de ce match de gala sera donné à 19h dans l’enceinte du boulevard Michelet, quatre jours avant OM-Lorient en Ligue 1. Les places sont disponibles à la vente entre 10 et 35 euros.