OM: Kenzo, le supporter pris à partie avec sa famille à Ajaccio, a reçu un siège du Vélodrome en cadeau

A l'initiative du journal La Provence, Kenzo, le jeune supporter de l'OM pris à partie et agressé avec son père par des supporters de l'AC Ajaccio au Stade François-Coty le 3 juin dernier, a reçu ce mercredi un siège de l'Orange Vélodrome.

La scène a ému la France. Le 3 juin dernier, à l'occasion d'un match de la 38e journée de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et l'OM, le jeune Kenzo et son père ont été pris à partie et agressés dans le stade à cause d'un maillot de l'OM. Atteint d'un cancer au cerveau, l'enfant de 8 ans a reçu de nombreux soutiens depuis. Mercredi, ce supporter marseillais a reçu un joli cadeau.

Kenzo rêve de donner le coup d'envoi d'un match de l'OM

Invité dans les locaux du journal La Provence, Kenzo s'est vu offrir un siège de l'Orange Vélodrome. Accompagné par sa maman Amandine pour l'occasion, le fidèle fan de l'OM savourait ce présent: "Il est trop beau ce siège". Kenzo a déjà indiqué son intention de placer son siège dans le salon de la maison familiale afin de pouvoir regarder les matchs de son club de cœur.

Fan de Mattéo Guendouzi, Kenzo a désormais d'autres rêves, dont celui de pouvoir donner le coup d'envoi d'une rencontre de l'OM. Il aimerait aussi pouvoir assister à un match en compagnie du groupe de supporters des South Winners. En attendant, il a déjà reçu plusieurs maillots, aussi bien de joueurs de l'OM que de Kylian Mbappé.

Mi-juin, le procureur d'Ajaccio a indiqué que trois supporters corses seront jugés pour "violences aggravées" le 25 août après l'agression de Kenzo, contrait de retirer son maillot, et de son père, roué de coups. Dans la foulée, l'enfant avait tout de même pu réaliser son rêve de rencontrer les joueurs marseillais.