OM: Un départ de Sanchez? "Cela me ferait un peu mal", confesse Di Meco

Eric Di Meco a réagi ce mardi sur RMC à l'absence de prolongation, pour le moment, d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Le buteur chilien arrive en fin de contrat et dispose d'une option pour une année supplémentaire mais suscite les convoitises lors du mercato estival.

Auteur d'une grosse saison et malgré les bonnes relations entre les dirigeants de l'OM et son agent, Alexis Sanchez n'est pas encore certain de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Arrivé en 2022 pour une saison plus une autre en option, le Chilien n'a toujours pas prolongé son contrat. Une situation qui interroge alors que la date pour activer cette année supplémentaire, le 30 juin, approche à grand pas.

"La direction de l'OM joue gros sur ce dossier parce que c'est un joueur que les supporters adorent, a estimé Eric Di Meco ce mardi dans l'émission le Super Moscato Show. D'abord c'est un super joueur. On se demandait tous dans quel état il arrivait à l'OM car sa dernière saison cela avait été compliqué pour lui. [...] C'est un joueur qui a rallié tous les suffrages parce qu'il a enchaîné les matchs, parce que c'est un pitbull sur le terrain et c'est un super joueur."

"Une grande déception s'il devait partir"

Troisième de Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, l'Olympique de Marseille devra passer par plusieurs matchs estivaux pour tenter de se qualifier pour les poules de la Ligue des champions. Pour l'ancien défenseur olympien, un départ d'Alexis Sanchez constituerait un gros manque pour l'équipe phocéenne.

"Quand tu as de l'ambition et notamment le fait de retrouver la Ligue des champions via des barrages et des tours préliminaires, il te faut des joueurs comme cela, a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport. En plus, je le répète, mais il est adoré des supporters. Donc ce serait une grande déception s'il devait partir de l'OM."

Di Meco lassé des "coups" que l'OM doit tenter

Au-delà de la situation contractuelle d'Alexis Sanchez, Eric Di Meco a partagé sa frustration de voir l'OM se contenter de paris sur certains joueurs faute de pouvoir convaincre des éléments confirmés ou des stars. A l'image du Chilien, en déclin avant de rebondir en L1, Pablo Longoria a été contraint de recruter un jeune buteur (Vitinha) sans posséder de véritables garanties au top niveau.

"Après, malheureusement, tu as relancé Alexis Sanchez. Malheureusement c'est l'histoire de l'OM, parce que tu es obligé de tenter des coups c'est à dire relancer des joueurs ou les lancer carrément comme pour Saliba l'an dernier qui était venu en prêt avant de partir à Arsenal et de faire une dernières années, a ensuite estimé l'ex-défenseur des Bleus. Et moi cela me ferait un peu mal."

Et Eric Di Meco d'enchaîner: "Là tu vas être obligé de refaire un pari pour un mec devant. Un pari, c'est comme pour Vitinha. C'est un pari et je crois qu'il coûte cher. Tu es obligé de relancer un joueur en fin de carrière qui a eu une saison compliquée ou tu dois lancer un jeune sur lequel tu mets de l'argent ou soit avec un prêt où si le joueur flambe il se casse. C'est le problème de beaucoup de clubs français."

"Le mec, il n'est pas attaché à l'OM"

Igor Tudor parti, Marcelino est arrivé pendant l'intersaison. Habitué du 4-4-2, le technicien espagnol associerait certainement Alexis Sanchez à un autre attaquant à Marseille. Pas sûr, toutefois, que cela suffise à convaincre le Chilien de 34 ans de prolonger à l'OM. Mais comme l'a rappelé le consultant sur RMC, difficile de lutter face à la concurrence d'autres clubs dotés de moyens démesurés.

"Je pense que cela serait une grosse déception pour les joueurs. Maintenant, est-ce que l'on va juger les dirigeants sur le dossier Sanchez? Si l'Arabie saoudite arrive et met 20 millions ou 30 millions d'euros, et que le mec part, comment lutter? Tu ne peux pas reprocher au président de ne pas avoir pu garder Alexis Sanchez face à cela", a encore expliqué Eric Di Meco.

Avant de préciser: "Marcelino c'est bon pour lui si Sanchez reste car il joue avec deux attaquants. Maintenant qu'il sait qui sera l'entraîneur, pourquoi il ne signe pas, s'est encore interrogé Eric Di Meco. [...] Il s'est relancé, il attend de voir les propositions qu'il a. C'est tout. Le mec, il n'est pas attaché à l'OM. Il est venu là un an et il n'a pas la reconnaissance du club qui l'a relancé. Peut-être que c'est un mec qui courra après les pétrodollars à un moment donné, c'est difficile de résister, mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans cet esprit-là. Il est en position de force, le club n'est pas en Ligue des champions, il attend."