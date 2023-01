OM: Kolasinac victime d’un cambriolage, sa compagne et sa fille ébranlées

Le domicile de Sead Kolasinac a été cambriolé vendredi soir pendant que le défenseur de l’OM affrontait le Stade Rennais en 16e de finale de Coupe de France, ainsi que le rapporte 20 Minutes ce lundi. La compagne et la fille du Marseillais, présentes sur place pendant les faits, sont profondément choquées.

Sead Kolasinac s’ajoute à la longue liste des footballeurs victimes de cambriolage. Comme rapporté par 20 Minutes, une information confirmée par RMC Sport et BFM Marseille, le domicile du défenseur de l’Olympique de Marseille a été visité vendredi soir. Les faits se sont déroulés alors que l’ancien joueur d’Arsenal (29 ans) était sur la pelouse du Vélodrome pour affronter le Stade Rennais en 16e de finale de Coupe de France (1-0). Le montant du préjudice n’est pas connu.

Kolasinac est actuellement en pleine négociation pour prolonger

La compagne et la fille de l’international bosnien (51 sélections) étaient présentes dans le domicile au moment du cambriolage. Celles-ci n’ont n’ont pas subi de violences physiques, mais elles sont "traumatisées". Kolasinac, en fin de contrat à la fin de la saison et actuellement en train de négocier une éventuelle prolongation, insiste pour trouver une solution afin de garantir la sécurité de sa famille au plus vite.

Ce n’est pas la première fois que le défenseur est associé à un fait divers. En juillet 2019, la vidéo d’une agression en plein Londres de Kolasinac et Mesut Ozil, alors coéquipiers sous le maillot d’Arsenal, avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voyait Kolasinac près d'un véhicule en train d'affronter des assaillants portant des casques et armés de couteaux qu'ils pointaient en direction du Bosnien. Ce dernier avait finalement réussi à mettre les agresseurs en fuite.