OM: la belle "mission" que s'est fixé Mbemba pour ses proches

En racontant son parcours pour la Provence, Chancel Mbemba a abordé le rôle de sa famille dans sa carrière. Le défenseur congolais s'est fixé pour objectif de mettre les siens "à l'abri", avec la volonté de "rapatrier" encore au moins six personnes en Europe.

Voilà plus d'une décennie que Chancel Mbemba évolue en Europe. Arrivé en 2011 en Belgique pour effectuer un essai à Anderlecht, où il a finalement débuté sa carrière pro, le défenseur a ensuite évolué avec Newcastle, le FC Porto puis l'OM depuis l'été dernier, où il n'a pas tardé à s'imposer comme le patron de la défense.

Originaire de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba est issu d'une famille nombreuse, avec dix frères et sœurs. Pour la Provence, l'homme de 28 ans a évoqué ce que cette situation implique pour lui: "On galérait, comme tout le monde en Afrique. Aujourd'hui, je travaille comme un fou pour satisfaire toute ma famille. Je considère que j'ai une grâce, un don, il a fallu le savoir, avoir de la chance aussi, raconte le joueur marseillais. Je me suis imposé une discipline pour progresser. Pour l'instant, je ne profite pas. Ceux qui profitent sont dans mon entourage. Moi, je travaille. J'ai une mission, celle de mettre les miens à l'abri."

Mbemba compte encore "rapatrier six personnes en Europe"

Père de quatre enfants, dont le dernier est né ces derniers jours, Chancel Mbemba prévient toutefois: "Je ne pourrai pas satisfaire tout le monde, mais j'aide toute ma famille. J'ai réussi à rapatrier quatre personnes en Europe, il m'en reste six. Grâce à Dieu, je vais y arriver", indique l'homme le plus utilisé par Igor Tudor en ce début de saison.

Arrivé libre cet été, Chancel Mbemba a disputé depuis 20 rencontres toutes compétitions confondues, ne loupant que le rendez-vous en Ligue des champions lors de la réception de l'Eintracht Francfort après en raison d'un carton rouge reçu dès la première journée face à Tottenham.

Outre son objectif personnel lié à sa famille, Chancel Mbemba se fixe aussi une ambition à l'OM: "Je veux gagner un trophée à Marseille." Comme un bon présage peut-être pour le club de Pablo Longoria, le défenseur a toujours gagné des titres lors de ses précédentes expériences.