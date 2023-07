OM: la belle réponse de Payet à une banderole des fans déposée devant son domicile

Dimitri Payet a officiellement quitté l’Olympique de Marseille. Emu aux larmes vendredi durant la conférence de presse avec le président Pablo Longoria, le milieu offensif a eu droit à un beau geste de la part des fans. Devant son domicile, une banderole a été déployée, une initiative bien accueillie par le Réunionnais.

Une immense page s’est tournée vendredi à l’Olympique de Marseille avec l’officialisation du départ de Dimitri Payet. Pas dans les plans d’Igor Tudor la saison dernière, le milieu offensif n’a donc pas eu l’occasion de montrer son talent au nouvel entraineur Marcelino.

Joueur phare de l’OM pendant de longues années, l’ancien de West Ham a déjà droit à quelques beaux gestes de la part des supporters. Via un post sur Instagram, Payet a dévoilé une banderole déployée par des fans devant son domicile. Celle-ci contenait de base le message "Marseillais à vie", mais a été modifiée pour "Marseillais Payet Vie". Avec en prime un numéro "10" dessiné, un hommage au numéro de maillot porté par le joueur pendant tant d’années. Une marque d’attention à laquelle le principal intéressé est loin d’être insensible.

"Si vous saviez à quel point je vous aime"

En guise de réponse, Payet a encore renouvelé l’amour qu’il porte aux fans qui l’ont si souvent acclamé au Vélodrome: "Vous êtes des malades. Si vous saviez à quel point je vous aime. Merci pour tout cet amour. Merci au peuple marseillais."

Malgré ce départ, alors qu’il lui restait un an de contrat, l’histoire entre les deux parties est loin d’être terminée. Devant la presse, Payet a fait savoir qu’il a été question d’organiser "un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi." Si il compte encore continuer sa carrière, l’international français a partagé son intention de revenir à l’OM: "On a avancé aussi sur l'après-carrière et sur le fait d'intégrer le club à la fin de ma carrière. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici."

Une tendance confirmée par Longoria qui a annoncé que ce départ "n’est pas un au revoir, c’est un bientôt. Les portes du club sont grandes ouvertes (…) L’OM, c’est chez toi, c’est ta maison."