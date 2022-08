OM: la compo probable face à Reims, pour le baptême du feu de Tudor en Ligue 1

Après des matchs de préparation peu convaincants, l’OM d’Igor Tudor lance sa saison en Ligue 1 face à Reims ce dimanche soir au stade Vélodrome (20h45). Le Croate pourra compter sur sa dernière recrue Jordan Veretout mais l’ex-Romain devrait être remplaçant.

Les choses sérieuses commencent pour l’OM. Après un été marqué par le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée du Croate Igor Tudor aux commandes de l’équipe, le dernier dauphin du PSG débute sa saison de Ligue 1 face à Reims dimanche soir au stade Vélodrome (coup d’envoi à 20h45). Pour ce premier rendez-vous, le coach olympien pourra s’appuyer sur un groupe de 25 joueurs dont ne font pas partie Duje Caleta-Car et Pape Gueye (suspendus) ni Jordan Amavi et Kevin Strootman, toujours écartés.

Balerdi ou Touré en défense?

Tudor pourra en revanche compter sur sa dernière recrue Jordan Veretout. Arrivé vendredi à Marseille, le milieu de terrain transfuge de l’AS Roma a vu son contrat homologué à temps par la LFP. L’ex-Nantais devrait toutefois débuter la rencontre sur banc.

Dans les buts, une autre recrue, Ruben Blanco, remplacera Pau Lopez, blessé. Dans la défense à trois, Balerdi est en concurrence avec Isaak Touré pour épauler Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Sur les côtés, Jonathan Clauss à droite et Nuno Tavares à gauche joueront le rôle de piston. Enfin en attaque, le Polonais Arkadiusz Milik tentera d’imiter Lacazette, Neymar et Messi, tous buteurs ce week-end.

La compo probable de l'OM contre Reims : Blanco - Mbemba, Gigot, Balerdi (ou Touré) - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Gerson, Payet - Milik