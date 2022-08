OM: Tudor défend son style de jeu et assume ses exigences

Après une semaine agitée et une préparation décevante marquée par des tensions avec certains joueurs, Igor Tudor a défendu son style de jeu et son management vendredi, à deux jours du lancement de la saison dimanche contre Reims (21h).

Igor Tudor déjà dans l’œil du cyclone? Arrivé à l’OM avec une réputation d’entraîneur aux méthodes difficiles, l’entraîneur croate (44 ans) a déjà provoqué quelques étincelles. Alors que son équipe n’a guère été convaincante lors des matchs amicaux (trois défaites en cinq matchs), des tensions sont apparues avec certains joueurs de l'effectif.

Pas de quoi affoler plus que ça l'intéressé, interrogé ce vendredi sur le bilan de la préparation: "J’entraîne depuis une dizaine d’années, et j’ai toujours différencié les matchs de préparation des matchs officiels, a-t-il déclaré à deux jours du premier rendez-vous de la saison, dimanche contre Reims. Je l’ai dit clairement dès le premier jour, je ne cherche pas la fraîcheur dans les rencontres amicales. C’est fondamental pour les résultats."

L’AC Milan, l’exemple à suivre

Après avoir minimisé les tensions ("je m’entends bien avec les joueurs") et estimé que la réunion de mardi avec Pablo Longoria était nécessaire, l’ex-entraîneur du Hellas Vérone est revenu sur sa philosophie de jeu: "Sur la tactique, le style de jeu, je vais un peu à l’encontre de mon prédécesseur (Jorge Sampaoli). On peut gagner de pleins de manières différentes. Il faudra du temps pour s’habituer. Il y a forcément des différences par rapport aux autres championnats. Mais, au final, c'est toujours du travail. La différence n'est pas en fonction du pays mais des méthodes de l'entraîneur. J'ai toujours cru en la fatigue. La vraie fatigue. Les équipes avec un jeu vertical et de l'intensité obtiennent de meilleurs résultats. Contre l'AC Milan, on a joué contre une équipe qui a le jeu que l'on souhaite mettre en place. Leur équipe a été construite en trois années. Au début de leur parcours, ils ont perdu 5-0 contre l'Atalanta." L’OM sur la même voie que les champions d’Italie? Début de réponse dès dimanche contre Reims.