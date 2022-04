OM: la folle anecdote de Pablo Longoria avec… Paul Baysse

Dans un portrait consacré au dirigeant espagnol, France Football raconte la délicate attention qu’a eue Pablo Longoria, le président de l’OM, pour Paul Baysse, gravement blessé en fin de saison dernière.

Pablo Longoria est connu pour être un dirigeant passionné, et ce n’est pas l’anecdote racontée par France Football dans sa dernière édition qui va prouver le contraire. Comme le rapporte le magazine, le président de l’OM a eu une attention très particulière envers Paul Baysse, défenseur des Girondins de Bordeaux, victime d’une rupture du ligament croisé en mai dernier.

La rencontre entre les deux hommes a lieu le 7 janvier dernier, à l’occasion du match entre Bordeaux et Marseille au Matmut Atlantique en Ligue 1 (0-1). Blessé, Baysse ne figurait pas dans le groupe des Girondins, mais il a tenu à rencontrer Longoria pour le remercier. La raison ? Six mois plus tôt, le dirigeant espagnol lui a envoyé une lettre manuscrite afin de lui témoigner son soutien à la suite de sa grave blessure.

"Baysse hallucinait complètement"

Les deux hommes n’ont jamais collaboré ensemble et ne se connaissent pas. C’est seulement une habitude prise par Longoria. "C'est une règle instaurée par Pablo, a confié un salarié du club phocéen à France Football. Il veut que nous soyons en veille au cas où un joueur se blesse, doive faire face à un coup dur ou autre chose de négatif. Peu importe qui, le championnat ou la nationalité, Pablo souhaite envoyer un petit quelque chose à tout le monde."

Pour Baysse, la surprise ne s’est pas arrêtée là. Alors que le défenseur ne savait pas si Longoria allait le reconnaître, ce dernier l’a immédiatement branché sur le surf, leur passion commune. "Il a commencé à lui dire qu'il surfait aux mêmes endroits que lui. Paul Baysse hallucinait complètement qu'il sache tout ça sur lui", poursuit un témoin de la scène au magazine.

Hyperactif, Longoria met un point d’honneur à connaître le maximum de joueurs. Dans ses colonnes, France Football rapporte une autre scène similaire, vécue, cette fois-ci, par Charles Kaboré. Présent au Vélodrome en novembre dernier, l’ancien Olympien (2007-2013) est persuadé que Longoria n’a aucune idée de son identité. C’était sans connaître le président de l’OM… “Bien sûr que je te connais, Charles ! Depuis la Coupe d'Afrique U20 au Congo-Brazzaville !" Un monstre, ce Pablo Longoria.