Bordeaux: Baysse réagit après sa mise à l’écart

Paul Baysse et plusieurs joueurs des Girondins ont été mis à l’écart du groupe professionnel ce mardi. Le défenseur bordelais a répondu à des internautes pour leur expliquer sa situation.

Premier non-relégable après 20 matchs joués cette saison en Ligue 1, Bordeaux va devoir batailler pour sauver sa place dans l’élite. Quelques jours après la cruelle défaite contre l’OM (0-1) et la fin d’une série vieille de 44 ans, la direction girondine a tranché et écarté plusieurs joueurs de l’équipe première. Parmi les joueurs ciblés figure Paul Baysse, qui a réagi à sa mise à l’écart sur les réseaux sociaux.

"Quand tu veux tuer ton chien tu dis qu’il a la rage", a lancé le défenseur de 33 ans dans un message partagé sur Twitter ce mardi. Un proverbe accompagné d’un émoticône en pleurs comme pour montre sa tristesse.

Aucun match pour Baysse cette saison

Prolongé en janvier 2021 par l’ancienne direction des Girondins, Paul Baysse fait partie des joueurs dont les nouveaux propriétaires souhaitent se séparer. La durée de son contrat jusqu’en juin 2024 pourrait être le coeur du problème pour Gérard Lopez désireux d'alléger la masse salariale.

Surtout que l’ancien joueur de Brest et Caen n’a pas joué la moindre minute cette saison. Blessé contre Lens en mai dernier, Paul Baysse est de retour à l'entraînement ce mois-ci après sa grave blessure au genou. Il s'est défendu de tout mauvais comportement.

"J’ai rien fait, a poursuivi l’ancien international Espoirs tricolore en réponse à un twitto. Je reviens à peine de mes croisés."

Bordeaux veut dégraisser

Selon les informations de RMC Sport, la volonté de la direction bordelaise est de réduire l’effectif en passant de 30 à 23 joueurs pros. De nombreux joueurs n'ont désormais plus accès au vestiaire des pros. Malgré tout bien que certains problèmes de comportement aient été évoqués, il s'agit surtout d'un choix sportif et économique de la direction.

Laurent Koscielny fait partie des joueurs visés. Son contrat et son salaire sont un point très sensible au club depuis la reprise des Girondins par le nouveau propriétaire. Paul Baysse, un des tauliers du vestiaire paie lui sa prolongation longue durée et ne fait plus partie des projets de clubs tout comme Josh Maja ou encore Samuel Kalu.

Ces joueurs ont reçu un courrier de la direction qui leur informe qu'ils n'ont plus accès aux installations des pros. En attendant une évolution de sa situation, Paul Baysse va donc devoir prendre son mal en patience ou commencer à chercher un nouveau défi.