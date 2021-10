OM: la lettre de Pablo Longoria aux supporters pour éviter les débordements

Ce dimanche à 20h45 aura lieu le fameux choc entre l’Olympique de Marseille et le PSG. Craignant qu’il y ait des incidents au Stade Vélodrome, le président marseillais Pablo Longoria a mis en garde les supporters.

Depuis le début de la saison, de nombreux incidents ont entaché le championnat français. Le plus marquant étant peut-être le lancer de projectile de la part d’un supporter Niçois sur Dimitri Payet lors du match interrompu et arrêté entre Nice et Marseille il y a quelques semaines. Les supporters marseilalis ssont aussi particulièrement surveillés depuis des incidents à Angers.

Pour éviter un évènement similaire lors du Classique de ce dimanche à 20h45 opposant l'OM à son meilleur adversaire le PSG, le président des Phocéens Pablo Longoria a tenu via une lettre aux supporters, à inciter les Marseillais à ne pas créer d’incidents durant cette rencontre qui s’annonce électrique: "Habitués des virages Nord et Sud, des tribunes Ganay et Jean Bouin, je vous demande à tous et sans distinction de tout faire pour convaincre vos adhérents, vos amis, vos collègues à participer de la plus belle des manières à ces instants", a-t-il déclaré.

Tout en rappelant que si les supporters venaient à s’attaquer aux Parisiens, l’OM aurait de grandes chances d’être lourdement sanctionnée par la LFP: "Tout le monde nous a prévenu. S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés. La semaine dernière une simple boulette de papier jetée sur le terrain a incité l’arbitre à faire arrêter la rencontre. Dimanche prochain, l’arbitre n’hésitera pas à être tout aussi intransigeant à notre égard", a-t-il prévenu.

"Ce match est l’occasion de montrer au monde entier à quel point notre stade est beau"

Alors que la rencontre entre les deux rivaux sera certainement suivie par des millions de personnes à travers le monde, Pablo Longoria a souligné l’importance de faire bonne figure auprès des téléspectateurs qu’ils soient en France ou à l’étranger: "Je sais que beaucoup d’observateurs auront les yeux rivés sur vous. Ce match est donc l’occasion de montrer au monde entier à quel point notre stade est beau, à quel point vos tifos et vos chants peuvent sublimer ces instants. Nous pouvons vivre une grande fête de football".

Pendant ce choc, les Marseillais ont l’occasion de soutenir comme il se doit leurs joueurs qui devront durement batailler pour obtenir un résultat positif face aux stars parisiennes, d’autant que Neymar longtemps incertain devrait être de la partie: "Vous allez pouvoir jouer le rôle du 12e homme, cela peut transcender l’équipe, cela lui permet de jouer avec le cœur et d’espérer un résultat favorable", a encouragé le président de l’OM.