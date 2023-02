OM: la mésaventure de Malinovskyi, obligé de rentrer de Toulouse à Marseille en voiture

Selon La Provence, Ruslan Malinovskyi n’a pas pu faire le trajet retour avec ses coéquipiers après la victoire à Toulouse, dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (2-3). Le milieu de terrain de l’OM, retenu par un contrôle antidopage, a été contraint de rallier Marseille en voiture dans la nuit.

Il faut moins d’une heure pour rallier Toulouse à Marseille. A condition de le faire en avion. Par la route, le trajet de près de 400km est nettement plus long. Ruslan Malinovskyi a pu s’en rendre compte dans la nuit de dimanche à lundi. Selon La Provence, le milieu de terrain de l’OM a connu une petite mésaventure après la victoire de son équipe sur la pelouse du TFC, lors de de la 24e journée de Ligue 1 (2-3).

L’international ukrainien (51 sélections, 7 buts) aurait été retenu pour un contrôle antidopage, en compagnie d’Eric Bailly et Sead Kolasinac. Le bus du club phocéen a quitté le Stadium sans eux pour prendre la direction de l’aéroport de la ville rose. Le défenseur ivoirien et son collègue bosnien ont rapidement répondu à leurs obligations, avant de retrouver leurs partenaires pour l’embarquement. Mais Ruslan Malinovskyi, entré à la mi-temps à la place d'Azzedine Ounahi, aurait eu plus de mal à se soumettre au contrôle. Résultat: il a raté le vol retour des Olympiens. L'ancien joueur de l’Atalanta Bergame a alors dû regagner Marseille en voiture.

Préparer le choc face au PSG en Ligue 1

Après ce précieux succès à Toulouse, Igor Tudor a accordé un jour et demi de repos à ses hommes, qui reprendront l’entraînement à la Commanderie ce mardi après-midi. Avec l’objectif de préparer au mieux la réception du PSG, dimanche, lors de la 25e journée de L1 (20h45). Avant ce choc au sommet, Paris compte 5 points d’avance sur l’OM en tête du classement. Le 8 février dernier, les coéquipiers de Valentin Rongier avaient battu leurs rivaux de la capitale en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Avec un missile de Malinovskyi pour clore la victoire.