Toulouse-OM: Montanier mécontent de l'arbitrage de Frappart, qui n'était "pas dans un bon jour"

Philippe Montanier sort frustré de la défaite de son équipe Toulouse face à l'OM (3-2) ce dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Le technicien du TFC a regretté plusieurs décisions arbitrales de Stéphanie Frappart, dont il loue le travail global mais qu'il considère ne pas avoir été "dans un bon jour" sur cette rencontre.

"On se demande comment les Marseillais ont pu finir à onze"

"On a quand même une des meilleures arbitres d'Europe avec Mme Frappart mais je trouve qu'elle n'a pas été au niveau ce soir. On a subi deux agressions, vous verriez le genou de Zakaria (Aboukhlal) et de Gabi (Suazo), c'est pour inadmissible, s'agace-t-il sur Prime Vidéo. Cela reste pour moi une très bonne arbitre mais ce soir, elle n'était pas dans un bon jour. Il faut protéger les joueurs." Avant d'ajouter: "On se demande comment les Marseillais ont pu finir à onze."

Frustrant car les Toulousains, qui ont mené, ont réalisé une très bonne première période: "Je suis déçu pour mes joueurs parce qu'ils ont fait une bonne partie, ajoute Montanier. C'est dans l'ADN du groupe de lutter jusqu'au bout, de toujours avoir cette mentalité de ne jamais rien lâcher, même si on aurait pu penser que ce serait dur de revenir à 3-1 contre Marseille. On a rivalisé avec cette équipe qui va se battre pour le titre. C'est une satisfaction, mais il y a aussi beaucoup de regrets de ne pas prendre de points, surtout pour les supporters, qui ont encore été exceptionnels ce soir."