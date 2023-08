OM: "Un joueur qui m’inspire beaucoup", Correa sur les traces de Francescoli

Fraîchement recruté par l'Olympique de Marseille lors du mercato, Joaquin Correa a répondu ce lundi aux questions des médias. L'occasion pour l'attaquant argentin de saluer ses compatriotes passés par le club phocéen ainsi que la légende uruguayenne Enzo Francescoli.

Après Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye, l'OM a officialisé l'arrivée de Joaquin Correa via un prêt en provenance de l'Inter Milan. Lors de sa présentation face à la presse ce lundi, l'Argentin a salué certains de ses compatriotes passés par le club phocéen ainsi que la légende Enzo Francescoli... ancien international uruguayen aux 73 sélections et passé par Marseille et l'Argentine pendant sa carrière.

"En Argentine, nous avons beaucoup de joueurs qui ont porté les couleurs de l’OM comme Enzo Francescoli. Mon père m’en a beaucoup parlé et j’ai vu des images, a expliqué la nouvelle recrue marseillaise. Il a réalisé une grande année en démontrant son niveau. C’est un joueur qui m’inspire beaucoup."

"Beaucoup d’Argentins y ont joué comme Lucho Gonzalez"

Connu notamment pour être le joueur préféré de Zinedine Zidane, qui a nommé son fils aîné Enzo en référence à l'attaquant, Enzo Francescoli n'a passé qu'une seule saison à l'OM en 1989-1990. Malgré 39 apparitions, l'Uruguayen a marqué seulement 11 buts lors de son passage à Marseille avant de s'envoler vers Cagliari en Italie. Toutefois, si les propos de Joaquin Correa peuvent faire croire qu'Enzo Francescoli est argentin dans son esprit, c'est parce que le buteur a brillé a brillé lors de ses deux passages à River Plate en 1983-1986 puis en 1994-1997 et est ainsi un peu devenu argentin d'adoption. Pour ce qui est des autres joueurs argentins cités en exemple par Joaquin Correa, du classique.

"L’OM est un grand d’Europe, c’est un club très suivi. Beaucoup d’Argentins y ont joué comme Lucho Gonzalez et des joueurs importants de la sélection argentine. L’OM est toujours très suivi en Argentine et pour nous c’est un grand club, a encore indiqué l'ex-Intériste face aux médias. Ce que j’ai vu dans les tribunes me fait dire que c’est un peu un club argentin."

Correa a parlé avec Ocampos et Balerdi

Si les souvenirs de son père concernant Enzo Francescoli ont pu jouer sur son envie de signer à l'OM, Joaquin Correa a aussi échangé avec certaines connaissance de la sélection argentine avant d'acter son choix.

"J’ai parlé avec mes compatriotes argentins, avec Lucas (Ocampos) et aussi Leo (Balerdi), sur la possibilité de venir à Marseille. Et ils étaient très enthousiastes, a ensuite assuré le nouvel olympien. J’avais beaucoup d’envie, le projet m’a plu. Et puis il y a la chaleur du public, c’est une chose que tous les joueurs adorent: jouer dans un tel stade."

Et d'enchaîner sur la ferveur des fans: "Ils m’ont très bien parlé du club, et je crois qu’il n’a pas besoin d’être présenté. C’est un club connu pour la chaleur de son public et parce que c’est un club important en France ainsi qu’en Europe. C’était très important pour moi, c’était aussi important de parler avec des compatriotes pour être sûr que ce soit bien vrai. Je devais être sûr sur la ferveur populaire et ce que cela représente de jouer dans ce stade."