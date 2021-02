OM: la phrase un peu énigmatique de Garcia sur Eyraud

Rudi Garcia a été invité à réagir à l'éviction de Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l'OM ce dimanche, après le match nul de l'OL au Vélodrome (1-1). L'ancien coach marseillais ne s'est pas attardé et est resté assez vague.

L'OM et l'OL ont fait match nul ce dimanche (1-1), en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Il s'agissait du premier match de Pablo Longoria dans ses nouvelles fonctions de président du club phocéen, deux jours après l'éviction de Jacques-Henri Eyraud. Rudi Garcia, ancien coach de l'OM et désormais sur le banc lyonnais, a été invité à réagir à ce départ.

"On s'aperçoit souvent de la qualité des gens quand ils ne sont plus là"

"La seule chose que je peux dire, c'est en règle générale. On s'aperçoit souvent de la qualité des gens quand ils ne sont plus là, c'est souvent ce qu'il se passe dans pas mal de domaines", a simplement déclaré Rudi Garcia sur le départ de Jacques-Henri Eyraud. Relancé sur la "détestation" dont le désormais ex président marseillais fait l'objet de la part des supporters, le technicien n'a pas voulu poursuivre.

Les deux hommes se connaissent bien puisque c'est Jacques-Henri Eyraud qui dirigeait l'OM au moment de l'arrivée de l'ancien entraîneur de Lille ou de la Roma. C'était en 2016, juste après le rachat du club par Frank McCourt. Rudi Garcia avait finalement quitté le club en 2019, sur fond de tensions avec son vestiaire, avant de rebondir chez le rival lyonnais quelques mois plus tard.