OM-OL: à 11 contre 10, Milik et les Marseillais accrochent les Lyonnais

L’OM et l’OL se sont neutralisés ce dimanche, en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (1-1). Réduits à dix en seconde période, les Lyonnais ont été tenus en échec par les partenaires d’Arkadiusz Milik, buteur pour sa première au Vélodrome.

De l’intensité, des duels, de l’électricité, mais pas de vainqueur au final. L’OM et l’OL se sont livrés un duel engagé ce dimanche, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Mais ce choc entre Olympiques a accouché d’un score de parité (1-1). Malgré leur supériorité technique, les visiteurs n’ont pas réussi à l’emporter sur la pelouse du Vélodrome. Karl Toko-Ekambi a pourtant ouvert le score rapidement, en profitant d’une superbe inspiration d’Houssem Aouar (21e). De quoi sanctionner une entame totalement manquée des Marseillais.

Difficile d’imaginer alors autre chose qu’une victoire des Gones. Mais les Phocéens ont su trouver les ressources et l’orgueil nécessaires pour revenir dans la rencontre. Jusqu’à faire céder la muraille lyonnaise.

Pour sa grande première au Vélodrome, Arkadiusz Milik a égalisé en transformant un pénalty obtenu après une frappe de Pape Gueye détournée par la main de Lucas Paqueta. Avec une course d’élan entrecoupée d’un petit saut. Remis de ses problèmes à la cuisse, l’attaquant polonais a beaucoup travaillé le jour de ses 27 ans. Sa qualité technique, son expérience et sa puissance athlétique ont causé du souci à Marcelo et Jason Denayer. La montée en puissance de Boubacar Kamara a aussi perturbé les plans de Rudi Garcia. Tout comme l’exclusion de Lucas Paqueta, qui a écopé d’un deuxième jaune pour une grosse faute sur Dimitri Payet (71e).

"On s’améliore de match en match", estime Thauvin

Au fur et à mesure de la partie, l’OM a pris l’ascendant pour ce qui était peut-être le dernier intérim de Nasser Larguet sur le banc. L’habituel directeur du centre de formation va être remplacé par Jorge Sampaoli, qui débarquera mardi sur la Canebière. Reste à savoir quand l’ancien coach de l’Atlético Mineiro, qui arrive du Brésil, pourra débuter en bord de terrain. En attendant, sa future équipe vient de réaliser un joli coup. Même si le succès n’est pas au rendez-vous.

"On a du eu mal à démarrer le match, mais après, on a pris confiance, a réagi Florian Thauvin sur Canal +. On a affiché un beau visage par rapport à ces derniers temps. On a eu les occasions pour gagner. On s’améliore de match en match, c’est une bonne chose". Après ce nul, pour la première de Pablo Longoria en tant que président, Marseille occupe la 7e du classement. Lyon fait une très mauvaise opération et se retrouve 3e, derrière Lille et le PSG. Les partenaires de Memphis Depay tenteront de se relancer en accueillant Rennes mercredi prochain. L’OM se rendra à Lille, face à un autre prétendant au titre.