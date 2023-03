OM: "La pire défaite de ma carrière", les mots forts de Sanchez après l’élimination contre Annecy en Coupe de France

Deux jours après l’immense désillusion contre Annecy en quart de finale de Coupe de France (2-2, défaite 7 tab à 6), Alexis Sanchez est apparu encore très touché ce vendredi en conférence de presse.

L’élimination en quart de finale de la Coupe de France n’est pas encore digérée. Deux jours après l’immense désillusion vécue au Vélodrome contre Annecy, pensionnaire de Ligue 2 (2-2, défaite 7 tab à 6), Alexis Sanchez a eu des mots très forts ce vendredi en conférence de presse pour décrire son état d’esprit à la suite de ce gros écart.

>> Revivez la conf de presse de Sanchez

"C’est une défaite qui fait mal à tout le monde, surtout à moi, a lâché l’attaquant chilien devant les journalistes. Je pense que c’est la pire défaite de ma carrière. Gagner un match comme celui contre le PSG et ensuite perdre de cette manière, c’est vraiment dur pour moi comme pour les autres joueurs. Dans le vestiaire, on sentait vraiment cette tristesse."

"Tout ce que l'on peut faire, c'est présenter nos excuses à nos supporters"

S’il n’a "pas de regret" concernant son penalty manqué en fin de match, avant que le jeune François-Régis Mughe n’égalise dans le temps additionnel, l’ancien joueur de l’Inter Milan estime tout de même que son équipe doit des excuses au public marseillais.

"Tout ce que l'on peut faire, c'est présenter nos excuses à nos supporters. Cela fait sept mois que je suis là et ils sont formidables. C’est une grosse déception quand on joue 90 minutes comme ça. Même contre une équipe de deuxième division il faut être concentré tout du long. La seule façon de se relever c’est en gagnant ce week-end et en donnant le maximum."

Après la lourde défaite dans le Classique contre le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1 (0-3), l’OM retrouve le championnat ce dimanche contre le Stade Rennais (20h45). Avec l’obligation de gagner pour se relancer et enrayer cette dynamique négative.