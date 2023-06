OM: la promesse faite par Oudéa-Castéra au petit Kenzo, atteint d’un cancer agressé par des supporters

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a confié à RMC/BFMTV avoir appelé Kenzo (8 ans), jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer au cerveau agressé, par des supporters ajacciens, samedi.

Après lui avoir adressé ses pensées par voie de presse, Amélie Oudéa-Castéra a pu le faire de vive voix. La ministre des Sports a confié à RMC/BFMTV s’être entretenue avec le petit Kenzo (8 ans), jeune supporter de l’OM atteint d’un cancer agressé par des supporters d’Ajaccio, samedi en marge du match entre les deux équipes. L’enfant a été pris à partie alors qu’il avait pris place dans les loges du club avec sa famille. Le ou les agresseur(s) ont arraché et brûlé des maillots de l’OM qu’ils portaient, tout en les violentant. Ce que la ministre a vivement dénoncé.

"J’ai pu échanger ce matin avec le petit Kenzo, a-t-elle déclaré en marge du Grenelle de l’emploi et des métiers du sport. J’ai d’abord pris de ses nouvelles, des nouvelles de ses parents. J’ai pu échanger avec sa maman Amandine qui m’a fait part de leur émotion, de ce qui s’est passé, du traumatisme que ça a été pour toute leur petite famille ce week-end. Il y avait aussi le petit frère de Kenzo, Giulian, qui était avec eux. Elle a fait preuve en même temps d’énormément de dignité, de hauteur de vue avec un discours sur le fait qu’il était à la fois important de retrouver ces individus pour que la justice puisse intervenir et faire son travail, mais au-delà de ça arriver à éradiquer la violence de nos stades."

Oudéa-Castéra lui promet d'assister aux JO, son rêve

"J’ai en tête qu’on puisse lui faire partager à nouveau un moment joyeux dans un stade, a-t-elle ajouté. C’est aussi de ça qu’on a pu parler ensemble dans cette petite conversation qui était importante, chaleureuse, avec beaucoup d’émotions."

Selon l'entourage de la ministre c'est "un échange très attendrissant" qui s'est produit avec Kenzo et sa famille, ce lundi matin. Au cours de leur discussion, Amélie Oudea-Castera lui a demandé quel événement sportif pourrait lui faire plaisir, Kenzo a répondu: "les Jeux olympiques". La ministre s'est engagée à lui faire vivre un moment d'exception pendant les JO, chez lui à Marseille, avec son frère et sa famille. Arrivée de la flamme olympique à Marseille, épreuves de voile et bien sûr le foot au vélodrome... les possibilités ne manquent pas pour participer à un événement dans la citée phocéenne. La ministre tenait à lui "redonner du baume au coeur", selon l'entourage de la ministre et à réaffirmer que les valeurs du sport sont à "l'exact opposé" de ce que Kenzo a "malheureusement vécu ce weekend". (NP)

"Qu’on éradique cette violence dans les stades"

La ministre n’a, en revanche, pas voulu revenir sur l’autorisation par l’Etat du déplacement des supporters marseillais à Ajaccio, alors que le maire corse appelait à son interdiction. "Je ne vais pas du tout revenir sur ces éléments, a balayé Oudéa-Castéra. Je reviens sur le fait que les deux clubs ont condamné les violences qui se sont produites. Ce qui m’importe, c’est qu’on redonne le sourire à ce petit garçon et que toutes les personnes qui ont été à l’origine de ces violences absolument inacceptables à différents endroits ce week-end soient punies à leur juste mesure. Pour notre petit Kenzo, j’ai vraiment envie que tout ça s’arrête, qu’on éradique cette violence dans les stades et que, plus jamais des petits garçons ou petites filles avec leurs parents, aient peur d’être dans un stade, de vivre leur passion, de soutenir leur équipe."